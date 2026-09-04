Francisco Ladogana se tatúa carta de Lionel Messi

El técnico argentino, Francisco Ladogana, quien en la actualidad dirige al equipo de Liga Primera División de Guatemala, Aguacatán, demostró su amor a Lionel Messi con un espectacular tatuaje el cual fue publicado en sus redes sociales, y que se ha llenado de decenas de comentarios.
Lionel Messi anunció el pasado lunes 31 de agosto, a través de sus redes sociales, que había tomado una decisión, y era renunciar a la Selección de Argentina, camisola la cual vistió por 20 años y logró llegar a tres finales de las Copas del Mundo de la FIFA, y ganó una en Catar 2022 y perdió las ediciones 2018 y recientemente la 2026, disputada en territorio norteamericano (Estados Unidos, México y Canadá).
El lunes, Messi subió a Instagram una carta en tres hojas en las cuales explicaba cuáles habían sido los argumentos que lo llevaron a decir adiós en definitiva de la Selección de Argentina.
Tras esa publicación, Francisco Ladogana tomó una decisión importante en su vida: Hacerse otro tatuaje en su piel, pero esta vez para honrar la carrera del mejor jugador de la historia.
El miércoles 2 de septiembre, el técnico que se encuentra en Guatemala publicó una serie de fotografías donde mostró el resultado final. "Quisiera no decirte adiós. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Gracias eternas Lionel Andrés Messi. 21-07-2026", fue el mensaje en Facebook que emitió Ladogana al presumir su tatuaje en la pierna.
La carta de Messi
En su publicación final, Lionel Messi escribió una carta para agradecerle al hincha argentino todo el apoyo durante estos más de 20 años de carrera como seleccionado.
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...
Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol.
Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.
Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).
Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.
Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!
Gracias Dios por hacerme argentino.
¡Vamos Argentina!
*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", fue la carta de Lionel Messi.