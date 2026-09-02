Fan se tatúa carta de retiro de Messi de la selección

En un giro inesperado que capturó la atención de las redes sociales y el corazón de los aficionados, la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina inspiró a un seguidor a inmortalizar en su piel las palabras finales del astro.
Un sujeto se tatuó la frase "Gracias dios por hacerme argentino", replicando con asombrosa fidelidad la tipografía original de la carta que el capitán albiceleste publicó para anunciar su retiro.
La imagen de este particular homenaje se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un poderoso símbolo de la profunda conexión y el agradecimiento que existe entre Messi y sus millones de seguidores en todo el mundo, especialmente en su natal Argentina.
Este notable gesto de fanatismo surgió en el contexto de un día histórico para el fútbol mundial, cuando Lionel Messi confirmó oficialmente su adiós definitivo a la camiseta nacional.
A través de una conmovedora misiva difundida en sus plataformas digitales, el campeón del mundo puso fin a una trayectoria de dos décadas defendiendo los colores de su país.
En sus palabras
Messi compartió sus sentimientos más íntimos en la carta: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección... Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", expresando el significado personal de representar a Argentina y el esfuerzo entregado en cada partido.
En sus palabras finales, el eterno número 10, campeón mundial y dos veces de Copa América, reflexionó sobre "el desgaste y la satisfacción" de haberlo dado todo por el país y mencionó la importancia de permitir la llegada de jóvenes talentos.
"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera", agregó Messi en su mensaje.