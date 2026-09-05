Luka Modric aplaza su adiós y seguirá con Croacia

Luka Modric continuará vistiendo la camiseta de la selección de Croacia a sus 41 años. El experimentado centrocampista, que cumplirá esa edad el próximo 9 de septiembre, confirmó su disponibilidad para disputar los seis encuentros que el combinado balcánico afrontará entre septiembre y noviembre en la Liga de Naciones. La Federación Croata de Fútbol anunció que el histórico capitán seguirá formando parte del equipo, pese a que después del último Mundial se especuló con una posible despedida internacional.
El jugador del AC Milan comunicó su decisión al seleccionador croata, Slaven Bilic, y al presidente de la federación, Marijan Kustic. Modric participará en los compromisos correspondientes al grupo A3, donde Croacia se medirá con España, Inglaterra y República Checa. Su continuidad supone una noticia de gran relevancia para el conjunto balcánico, especialmente después de la eliminación frente a Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, partido que muchos consideraban como el posible último capítulo de su trayectoria con la selección.
Modric sigue vigente
La Federación Croata celebró la decisión del mediocampista y destacó su impresionante recorrido internacional, que ya alcanza los 202 partidos con el combinado nacional. Bilic, por su parte, manifestó su satisfacción por volver a contar con una de las figuras más importantes de la historia del fútbol croata. Modric ha sido protagonista de la etapa más exitosa de su selección, al liderarla hasta el subcampeonato mundial de 2018, el tercer lugar en 2022 y la final de la Liga de Naciones de 2023.
Croacia iniciará su participación en la nueva edición de la Liga de Naciones el próximo 26 de septiembre, cuando visite a República Checa. Tres días más tarde se enfrentará a España en Sevilla. Posteriormente, recibirá a Inglaterra y a España los días 3 y 6 de octubre, respectivamente, antes de cerrar la fase de grupos con una visita a Wembley para enfrentar nuevamente a los ingleses el 12 de noviembre y un último partido como local contra República Checa tres días después. Con Modric nuevamente a bordo, Croacia buscará mantener su condición de protagonista entre las principales selecciones europeas.