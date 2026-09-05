 Luka Modric aplaza su adiós y seguirá con Croacia
Deportes

Luka Modric aplaza su adiós y seguirá con Croacia

Luka Modric continuará con Croacia, según confirmó la Federación, una noticia recibida con satisfacción por el técnico Slaven Bilic de cara a los próximos compromisos.

Compartir:
Acción de juego entre Croacia y Ghana en el Mundial 2026
Acción de juego entre Croacia y Ghana en el Mundial 2026 / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Luka Modric continuará vistiendo la camiseta de la selección de Croacia a sus 41 años. El experimentado centrocampista, que cumplirá esa edad el próximo 9 de septiembre, confirmó su disponibilidad para disputar los seis encuentros que el combinado balcánico afrontará entre septiembre y noviembre en la Liga de Naciones. La Federación Croata de Fútbol anunció que el histórico capitán seguirá formando parte del equipo, pese a que después del último Mundial se especuló con una posible despedida internacional.

El jugador del AC Milan comunicó su decisión al seleccionador croata, Slaven Bilic, y al presidente de la federación, Marijan Kustic. Modric participará en los compromisos correspondientes al grupo A3, donde Croacia se medirá con España, Inglaterra y República Checa. Su continuidad supone una noticia de gran relevancia para el conjunto balcánico, especialmente después de la eliminación frente a Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, partido que muchos consideraban como el posible último capítulo de su trayectoria con la selección.

Modric sigue vigente

La Federación Croata celebró la decisión del mediocampista y destacó su impresionante recorrido internacional, que ya alcanza los 202 partidos con el combinado nacional. Bilic, por su parte, manifestó su satisfacción por volver a contar con una de las figuras más importantes de la historia del fútbol croata. Modric ha sido protagonista de la etapa más exitosa de su selección, al liderarla hasta el subcampeonato mundial de 2018, el tercer lugar en 2022 y la final de la Liga de Naciones de 2023.

Croacia iniciará su participación en la nueva edición de la Liga de Naciones el próximo 26 de septiembre, cuando visite a República Checa. Tres días más tarde se enfrentará a España en Sevilla. Posteriormente, recibirá a Inglaterra y a España los días 3 y 6 de octubre, respectivamente, antes de cerrar la fase de grupos con una visita a Wembley para enfrentar nuevamente a los ingleses el 12 de noviembre y un último partido como local contra República Checa tres días después. Con Modric nuevamente a bordo, Croacia buscará mantener su condición de protagonista entre las principales selecciones europeas.

Foto embed
Modric lidera la selección de Croacia - Agencia EFE

En Portada

Polvo del Sahara ingresará a Guatemala este sábado y podría afectar la calidad del airet
Nacionales

Polvo del Sahara ingresará a Guatemala este sábado y podría afectar la calidad del aire

05:38 PM, Sep 04
Fenómeno de El Niño podría alcanzar niveles históricos hasta 2027, alerta la OMMt
Internacionales

Fenómeno de El Niño podría alcanzar niveles históricos hasta 2027, alerta la OMM

04:01 PM, Sep 04
Capturan a implicado en ataques simultáneos contra la PNCt
Nacionales

Capturan a implicado en ataques simultáneos contra la PNC

03:17 PM, Sep 04
Antigua se impone ante Aurora con un FVS como protagonista t
Deportes

Antigua se impone ante Aurora con un FVS como protagonista

08:55 PM, Sep 04
Guatemala da la bienvenida al Marimba Fest 2026: 7 días de eventos que no te puedes perdert
Farándula

Guatemala da la bienvenida al Marimba Fest 2026: 7 días de eventos que no te puedes perder

04:09 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCReal MadridEstados UnidosEE.UU.#liganacionalviralCopa CentroamericanaAccidente
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar