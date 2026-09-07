Todo lo que debes saber de la nueva temporada de la NFL

La temporada regular de la NFL 2026 está a punto de comenzar y trae novedades interesantes para los aficionados. El arranque oficial tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre, cuando los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl LX, reciban a los New England Patriots en el Lumen Field. Este duelo representa una revancha inmediata de la final disputada en febrero, en la que Seattle se impuso con claridad. Por primera vez desde 2012, la liga abre su campaña en miércoles, una decisión motivada por la necesidad de acomodar el primer partido de temporada regular en Australia al día siguiente.
La Semana 1 se extenderá a lo largo de cuatro días y ofrecerá 16 encuentros. El jueves 10 de septiembre, los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground de Australia, un histórico debut de la NFL en ese continente que se transmitirá por Netflix. El domingo 13 concentrará la mayor parte de la acción, con partidos destacados como los Buffalo Bills ante los Houston Texans, los Green Bay Packers contra los Minnesota Vikings o el clásico de la NFC Este entre los Dallas Cowboys y los New York Giants en el Sunday Night Football. La jornada cerrará el lunes 14 con el Monday Night Football, en el que los Denver Broncos visitarán a los Kansas City Chiefs.
Todo listo para una nueva temporada de la NFL
Más allá de la Semana 1, la temporada 2026 promete un calendario cargado de partidos internacionales en varios continentes, incluyendo sedes en Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México. Cada equipo jugará 17 partidos en un total de 18 semanas, con una jornada de descanso. La temporada regular concluirá el 10 de enero de 2027, dando paso a los playoffs que definirán a los contendientes por el Trofeo Vince Lombardi.
El gran desenlace llegará el domingo 14 de febrero de 2027, fecha en la que se disputará el Super Bowl LXI en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Será la primera vez que la final se celebre el Día de San Valentín y coincidirá con el fin de semana del Día de los Presidentes. El encuentro se transmitirá por ESPN y ABC, marcando un hito en la cobertura televisiva. Con estos ingredientes, la nueva temporada de la NFL se perfila como una de las más atractivas y globales de los últimos años.