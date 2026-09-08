Ciudad Deportiva de Los Amates estará lista con Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la Ciudad Deportiva de Los Amates, Izabal, será concluida y entregada durante su administración, con la expectativa de que el nuevo complejo se convierta en un punto de referencia para el desarrollo deportivo en el departamento. El mandatario también abrió la posibilidad de que Izabal se transforme en un semillero nacional de campeones de patinaje, aprovechando el talento que ya ha surgido en esta región del país.
La obra contempla la construcción de 29 mil 845.54 metros cuadrados y representa una inversión de Q129 millones 259 mil 395. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), el proyecto beneficiará directamente a unos 99 mil 470 habitantes de la zona y tendrá un impacto indirecto sobre aproximadamente 408 mil personas. La Ciudad Deportiva de Los Amates forma parte de un plan que busca ampliar el acceso a instalaciones deportivas y recreativas de calidad fuera del área metropolitana.
Otros complejos que construye el gobierno de Bernardo Arévalo
El complejo contará con un patinódromo como una de sus principales instalaciones, además de una pista de atletismo, pista de trote, canchas polideportivas y de tenis, un campo de futbol 7, piscina semiolímpica y un muro de escalada. A estos espacios se sumarán áreas verdes y zonas destinadas al encuentro y la recreación, con una oferta que permitirá desarrollar distintas disciplinas en un mismo lugar. La apuesta por el patinaje cobra especial relevancia ante la intención de impulsar nuevos talentos y brindarles condiciones adecuadas para su formación.
Los Amates será la segunda Ciudad Deportiva contemplada dentro de este proyecto de descentralización de la infraestructura deportiva. La primera comenzó a levantarse en Zaragoza, Chimaltenango, mientras que también se proyectan sedes en Las Cruces, Petén, y en la región suroriente, con Jutiapa como referencia. Con esta estrategia, el Gobierno busca llevar espacios para el deporte y la recreación gratuita a distintas regiones del país y, en el caso de Izabal, convertir una nueva infraestructura en una plataforma para que jóvenes atletas puedan aspirar a competir y destacar a nivel nacional.
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