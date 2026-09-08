Valverde justifica los abucheos al Real Madrid

El Real Madrid consiguió una importante victoria por 2-1 sobre el Inter de Milán en su estreno en la Champions League 2026/27; Mbappé y Valverde fueron los autores de los goles, pero el resultado no evitó el malestar de la afición en el Santiago Bernabéu. Los seguidores merengues despidieron al equipo entre pitos después de una segunda mitad en la que el conjunto de José Mourinho perdió el control del partido y terminó sufriendo ante el cuadro italiano. Vinícius Jr., una vez más, fue uno de los futbolistas que recibió mayores muestras de desaprobación desde las gradas.
Fede Valverde, capitán del Real Madrid, no esquivó la autocrítica y consideró comprensible la reacción de los aficionados. "Tienen toda la razón -sobre los pitos-. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar y tener las cosas más claras dentro del campo", aseguró el uruguayo después del encuentro. Para el mediocampista, el equipo dejó de lado varios de los principios que le habían permitido controlar el partido durante la primera parte y terminó exponiéndose demasiado.
Valverde entiende la reacción de la afición
El internacional uruguayo explicó que la falta de paciencia con el balón fue uno de los principales problemas del equipo. "Cuando no jugamos a nuestro juego en la segunda parte sufrimos mucho. Y no puede pasar, menos aún de local. No tuvimos paciencia de tener la pelota y descansar con ella", señaló. Además, reconoció que el equipo terminó dependiendo demasiado de los contragolpes y tuvo dificultades para ejecutar las instrucciones de Mourinho: "Nos dijo muy claro que tuviéramos más la pelota en su campo y es lo que no hicimos".
Aunque Valverde destacó la importancia de comenzar la competición europea con una victoria y recuperar confianza después de una derrota, también dejó claro que el resultado no debe ocultar las deficiencias mostradas durante el encuentro. "Hemos ganado y es importante, pero somos conscientes de que hicimos una segunda parte mala. No hicimos un gran partido", sentenció el capitán madridista, quien respaldó así las críticas de una afición que, pese al triunfo, espera una mejor versión del equipo en los próximos compromisos.