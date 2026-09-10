 Agustín Vuletich ofrece disculpas tras su expulsión
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Agustín Vuletich ofrece disculpas tras su expulsión

En su argumentación, el jugador de Comunicaciones asevera que, “no hubo ninguna intención de pisotear a su rival con animosidad de agresión”.

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Agustín Vuletich fue expulsado frente a Marquense
Agustín Vuletich fue expulsado frente a Marquense / FOTO: Christoper Chang
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"Derrota y expulsión en un mismo partido es una combinación muy frustrante, al menos para mí", aseguró el jugador de ComunicacionesAgustín Vuletich, quien anoche frente a Deportivo Marquense sufrió una expulsión luego de que forma irresponsable diera un pisotón a un rival, situación que no pasó desapercibida para el árbitro Steb Morales, quien terminó mostrándole la tarjeta roja directa.

Mediante sus redes sociales, y ya con los ánimos calmados, el argentino subí un comunicado en historia de Instagram para hablar de lo ocurrido y ofrecer una disculpa a la afición de Comunicaciones, la cual reprobó la actuación del plantel con un abucheo generalizado tras la derrota 0-2 ante los "Leones Amarillos del Accidente".

"Es pertinente ofrecer disculpas a toda la afición ‘Crema’. Con mucho dolor por el momento que atravesamos, se suma lo sucedido en el partido de hoy (ayer), la expulsión. Con hombría enfrento y acepto la situación, desde mi sinceridad quiero añadir a mi pedido de disculpa el descargo correspondiente de lo sucedido", señaló Vuletich.

Comunicaciones falla en casa y Marquense se lleva tres puntos de oro

Los de Roberto Montoya cayeron en el juego de los “Leones Amarillos del Occidente” y terminaron con dos jugadores expulsados, Omar Duarte y Agustín Vuletich.

En su argumentación, Agustín Vuletich asevera que, "no hubo ninguna intención de pisotear a su rival con animosidad de agresión".

El jugador argentino asegura en su comunicado que: "Vivo las 24 horas pensando en mi profesión y lo de hoy (ayer) me duelo mucho, principalmente porque no tuve la animosidad de realizar un acto que desemboque en dicha consecuencia y porque siempre quiero estar en la cancha para ayudar a mi equipo".

En la parte final, el jugador de Comunicaciones se compromete a tener un regreso triunfal: "Agustín Vuletich trabajará más duro todavía para regresar y volver a festejar triunfos y goles con todos ustedes. De esta salimos todos juntos, y trataré de ser el primero en tirar del carro para lograr los objetivos que tenemos como club".

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Comunicado de Agustín Vuletich publicado en Instagram - IG de Agustín Vuletich

Comunicaciones para un mal Apertura 2026

Comunicaciones, que anoche tuvo el debut en el banco del técnico mexicano Roberto Montoya, ya disputó sus primeros ocho juegos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde de 24 puntos ha ganado solamente 7 gracias a dos triunfos (San Pedro y Malacateco) y un empate (Suchitepéquez); son 17 puntos perdidos en la fase regular.

Esa situación lo tiene por el momento en la décima casilla del campeonato, y cada fecha se alejan un poco más de los principales puestos del campeonato que, para este Apertura 2026, dará boleto directo a la semifinales al primero y segundo lugar, en tanto, del tercero al sexto irán a una ronda de clasificación para acceder a las semifinales del campeonato nacional del futbol mayor.

Los números rojos de Comunicaciones en el Apertura 2026

Malos resultados, cambio de técnico, error en una alineación, la pérdida del clásico, es parte de lo hecho por Comunicaciones en ocho jornadas de competencia.

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