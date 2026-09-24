 Se cumplen 26 años del primer derbi Marquense vs. Xelajú
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Se cumplen 26 años del primer derbi Marquense vs. Xelajú en torneos cortos

En la temporada 2000-2001 se jugaron un total de cuatro derbis del occidente.

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Xelajú vs. Marquense, clásico occidental
Xelajú vs. Marquense, clásico occidental / FOTO: Espacio Lanudo
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Este día, 24 de septiembre de 2026, se cumplen 26 años desde que en Guatemala se celebró el primer duelo entre Deportivo Marquense y Xelajú M. C. en la historia de los torneos cortos, los cuales datan desde el Apertura 1999, correspondiente a la temporada 1999-2000.

En el año 2000, los equipos de Xelajú y Marquense lograron su ascenso a la Liga Nacional. Por lo que ambos formaron parte de la temporada 2000-2001, es decir, una temporada después de que hayan iniciado los torneos cortos.

Se jugaba el torneo corto número tres, es decir, el Apertura 2000. El calendario marcaba la jornada 9 y Deportivo Marquense recibió al Xelajú M. C. en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Aquel domingo 24 de septiembre del 2000, los "Leones Amarillos del Occidente" empataron 2-2 con los "Superchivos", en una jornada que había empezado con la victoria de Universidad ante Cobán Imperial 2-1 el sábado 23 de septiembre.

Mariano Fernández anotó para San Marcos en los minutos 29 y 69. Por los quetzaltecos fue el portero Fernando Patterson al minuto 59 de penalti y César Aníbal el "Picho" Trujillo al 60.

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Tras el triunfo, el cuadro de Roberto Hernández ingresa a la zona de clasificación.

Segundo clásico

Dentro de ese certamen, la segunda vuelta les dio la posibilidad a los altenses de jugar en el Mario Camposeco el segundo clásico de la temporada 2000-2001.

El juego fue disputado en la jornada 20, el 25 de noviembre del 2000, y el marcador fue otro empate, solo que esta vez 1-1. Gerson Barrios (25’ para Xelajú M.C.) y Diego Córdova (35’ para Marquense).

Al finalizar la etapa regular, el Deportivo Marquense obtuvo el tercer lugar de la tabla general de posiciones con 39 puntos tras 22 juegos disputados. Los leones del occidente estuvieron por detrás de Comunicaciones (1) y Municipal (2).

Esa primera temporada del Deportivo Marquense en la Liga Mayor incluyó los dos clásicos disputados en el Clausura 2001.

  • Xelajú M. C. 3-0 Deportivo Marquense (Jornada 11: 10 de marzo del 2001)
  • Deportivo Marquense 1-0 Xelajú M. C. (Jornada 22: 28 de abril del 2001).
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Conoce quién será el rival de los “Superchivos” y cómo está la distribución de los días de juego.

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