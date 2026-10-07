 Once ideal de la fase de grupos de Nations League 2026-2027
Deportes

Dos guatemaltecos en el once ideal de la fase de grupos de Nations League

Conoce a los guatemaltecos que destacaron en las cuatro jornadas de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Guatemala con dos jugadores en once ideal de Concacaf Nations League
Guatemala con dos jugadores en once ideal de Concacaf Nations League / FOTO: Alex Meoño
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La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) dio a conocer esta tarde el once ideal que destacó durante la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026-2027, donde en el cuadro de honor aparecen dos guatemaltecos: Aaron Herrera, actualmente sin equipo, y William Fajardo, futbolista del Antigua G. F. C.

En el once ideal proporcionado por la Concacaf, nueve jugadores son seleccionados de aquellos equipos que lograron su boleto a los cuartos de final: Guatemala, Jamaica, Curazao y Haití. Y solamente dos jugadores pertenecen a combinados patrios que quedaron eliminados como Honduras y República Dominicana.  

Guatemala escala posiciones en el ranquin FIFA

Las grandes actuaciones en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf le valieron a la Azul y Blanco para ascender en la clasificación de la FIFA.

Once ideal de la fase de grupos de la Concacaf Nations League

  • Portero: Alexandre Pierre, Haití
  • Defensores: Ronaldo Webster, Jamaica; Luis Vega, Honduras; y Aaron Herrera, Guatemala
  • Centrocampistas: Danley Jean Jacques, Haití; Leandro Bacuna, Curazao; Juninho Bacuna, Curazao; y Heinz Mörschel, República Dominicana
  • Delanteros: Kenji Gorré, Curazao; Wilson Isidor, Haití; y Jehú Fajardo, Guatemala
Canadá confirma fecha y horario para recibir a Guatemala

El BMO Stadium, en Toronto, será el escenario del partido entre Canadá y Guatemala por los cuartos de final de vuelta de la Liga de Naciones de Concacaf.

Sobre los jugadores guatemaltecos, la Concacaf los describió así:

  • Aaron Herrera: Guatemala sorprendió a toda la región al asegurar un lugar en los cuartos de final en los últimos minutos de la fase de grupos, con Herrera como uno de los protagonistas de los chapines, aportando una asistencia y 10 entradas en cuatro partidos disputados.
  • William Fajardo: La histórica clasificación de Guatemala a los cuartos de final de la CNL tiene a Fajardo como una de las piezas clave, ya que el delantero anotó tres goles y dio una asistencia para Los Chapines, jugando los cuatro partidos de esta fase.
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Once ideal de la fase de grupos de la Concacaf Nations League - Concacaf

Guatemala a cuartos de final

Guatemala terminó como líder del grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League con 7 puntos, los mismos que hizo Jamaica, la cual se quedó con el segundo puesto. Surinam, que terminó eliminada, también hizo 7 unidades. El grupo se definió por diferencia de goles.  

Por el grupo A, Curazao fue líder con 10 puntos y Haití sublíder con 9 enteros.

Los cuartos de final se jugarán en noviembre de esta forma:

  • México vs. Jamaica
  • Panamá vs. Curazao
  • Estados Unidos vs. Haití
  • Canadá vs. Guatemala.

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