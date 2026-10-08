Reducen castigo a Fredy Pérez, portero de Comunicaciones

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Guatemala dio con lugar el recurso de revisión presentado por Comunicaciones respecto a la sanción impuesta al portero guatemalteco Fredy Pérez, y redujo de dos a un partido de inhabilitación, por lo que el meta de los "Cremas" queda habilitado para la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, la cual se disputará entre el sábado 10 y domingo 11 de octubre del presente año.
Fredy Pérez fue sancionado tras provocar a la afición de Xelajú M. C. en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango en un duelo válido por la fecha 11, el cual se disputó el sábado 26 de septiembre y en donde los "Superchivos" cayeron 2-3.
En primera instancia, el Órgano Disciplinario impuso un castigo de dos partidos de inhabilitación para el meta chapín, que contemplaba ausencia en los juegos ante Suchitepéquez por la fecha 12 y ante San Pedro por la jornada 13, pero luego de apelar la sanción, el castigo fue reducido a un juego, por lo que ya fue cumplido y Pérez queda habilitado para este fin de semana.
San Pedro recibe a Comunicaciones con Fredy Pérez
Con esta buena noticia, Comunicaciones podrá convocar para el duelo ante San Pedro a Fredy Pérez.
Este partido entre "Supergallos" y "Albos" será parte de la fecha 13 y se jugará el domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
San Pedro es séptimo lugar con 18 puntos y Comunicaciones es octavo con 14 unidades, por lo que es una gran oportunidad para ambos clubes. Los sampedranos podrían ganar y aumentar a siete unidades la diferencia en la lucha por alcanzar el top 6, lo que sería un fuerte golpe para los "Cremas". Por su parte, si los "Albos" ganan quedan a un punto y estarán vivos para seguir luchando por ingresar a la zona de clasificación.