 “El Hijo de Fishman” queda en libertad tras muerte de réferi
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“El Hijo de Fishman” queda en libertad tras muerte de réferi

Conoce más detalles sobre el “perdón legal” que benefició al luchador mexicano.

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El luchador "El Hijo de Fishman" quedó en libertad tras la muerte de un réferi
El luchador "El Hijo de Fishman" quedó en libertad tras la muerte de un réferi / FOTO: Instagram de El Hijo de Fishman y RR. SS.
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El luchador profesional, "El Hijo de Fishman", recuperó su libertad este viernes 9 de octubre de 2026 tras alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", quien falleció durante una función de lucha libre en Mineral de la Reforma, Hidalgo, México.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 6 de octubre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, durante la lucha estelar entre "El Hijo de Fishman" y "Máscara Sagrada NG". Según reportes, el árbitro de 75 años recibió castigos en el cuadrilátero, entre ellos una maniobra descrita como martinete, quedó inmóvil sobre la lona y minutos después se confirmó su deceso. El luchador fue detenido en la madrugada del miércoles y puesto a disposición del Ministerio Público por el probable delito de homicidio culposo.

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Detalles de su liberación

La liberación se concretó dentro del plazo constitucional de 48 horas. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que los familiares de la víctima, en calidad de víctimas indirectas, solicitaron resolver el caso mediante un mecanismo de justicia restaurativa y otorgaron el perdón legal. El convenio contempla la reparación del daño, aunque las autoridades y la defensa no han difundido públicamente el monto ni los plazos.

Un representante del despacho Magallán, Reyes y Asociados, que lleva la defensa del luchador, explicó en un video difundido por la promotora "El Patrón Espectáculos": "Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor "Fishman" ya está en libertad... no hubo una situación de ir más allá en un proceso. Culminamos y se logró la libertad el día de hoy". Con este acuerdo se extinguió la acción penal y se evitó la vinculación a proceso.

La empresa organizadora anunció que próximamente se realizará una conferencia de prensa con el luchador, su familia y los abogados para dar más detalles y evitar especulaciones.

El caso, que conmocionó al medio de la lucha libre mexicana, quedó así resuelto por la vía alternativa de solución de conflictos prevista en la legislación penal.

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