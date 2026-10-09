 Nathaniel Méndez-Laing queda al margen del MK Dons
Deportes

Milton Keynes Dons y Nathaniel Méndez-Laing toman una decisión drástica

Dicho acuerdo se da en medio de un grave señalamiento en contra del futbolista guatemalteco por agresión física contra su esposa.

Compartir:
Nathaniel Méndez-Laing queda fuera del Milton Keynes Dons
Nathaniel Méndez-Laing queda fuera del Milton Keynes Dons / FOTO: Milton Keynes Dons
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Milton Keynes Dons inglés confirmó este viernes la terminación del contrato de juego de Nathaniel Méndez-Laing por mutuo acuerdo, poniendo fin a la etapa del delantero en Stadium MK.

El futbolista con raíces guatemaltecas, que se incorporó al club en mayo de 2025, disputó un total de 29 partidos con la camiseta del MK Dons durante su permanencia en la entidad. Su paso por el equipo se caracterizó por su compromiso y esfuerzo en cada encuentro, aportando su experiencia y capacidad ofensiva al plantel.

En un comunicado oficial, el club destacó la decisión consensuada entre ambas partes y expresó su gratitud hacia el jugador: "Agradecemos a Nathaniel sus esfuerzos durante su tiempo en Stadium MK y le deseamos lo mejor para el futuro".

Salida en medio de un caso de agresión

La separación se produce de forma amistosa, sin que se hayan hecho públicos detalles adicionales sobre las causas específicas de la rescisión. Tanto el club como el jugador optaron por priorizar el diálogo y llegar a un acuerdo que beneficia a ambas partes en este momento de la temporada.

La salida se da en medio de una denuncia que hizo su esposa Saira Méndez-Laing, en septiembre pasado por supuesta agresión. El hecho habría ocurrido en el domicilio que ambos comparten en Shenstone, Staffordshire. 

Desde la entidad, se subraya el profesionalismo mostrado por el jugador durante todo el proceso y se reitera el deseo de éxito en su próximo destino, ya sea en el fútbol inglés o en cualquier otra liga donde decida continuar su trayectoria.

Nathaniel Méndez-Laing, en problemas con la justicia tras denuncia de su esposa

El que fuera seleccionado guatemalteco compareció ante un tribunal inglés por un caso de presunta agresión contra su esposa y quedó en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

Buscarán al sustituto de Natanhiel Méndez-Laing  

El Milton Keynes Dons, por su parte, inicia ahora la búsqueda de alternativas para reforzar el plantel y cubrir la baja del delantero. La dirección deportiva analizará el mercado y las opciones internas con el objetivo de mantener la competitividad del equipo en las próximas jornadas.

La afición de los Dons despide a Méndez-Laing con el reconocimiento por los 29 partidos disputados y el trabajo realizado en Stadium MK. El club espera que el jugador encuentre nuevas oportunidades donde pueda seguir desarrollando su carrera profesional.

Con este anuncio, se cierra un capítulo más en la historia reciente del Milton Keynes Dons, que sigue enfocado en sus objetivos deportivos de la presente campaña.

Foto embed
Nathaniel Méndez-Laing anotó en el ascenso del MK Dons a la League One - MK Dons

En Portada

Presentan iniciativa para reformar la Ley de Comisiones de Postulaciónt
Nacionales

Presentan iniciativa para reformar la Ley de Comisiones de Postulación

11:32 AM, Oct 09
Insivumeh explica seguimiento de alerta por tsunami tras terremoto en Panamát
Nacionales

Insivumeh explica seguimiento de alerta por tsunami tras terremoto en Panamá

01:00 PM, Oct 09
VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Panamát
Internacionales

VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Panamá

12:43 PM, Oct 09
MP pide 76 años de cárcel contra señalado de cometer ataques contra la PNCt
Nacionales

MP pide 76 años de cárcel contra señalado de cometer ataques contra la PNC

12:46 PM, Oct 09
El Hijo de Fishman queda en libertad tras muerte de réferit
Deportes

"El Hijo de Fishman" queda en libertad tras muerte de réferi

12:13 PM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalPNCNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar