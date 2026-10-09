Nathaniel Méndez-Laing queda al margen del MK Dons

El Milton Keynes Dons inglés confirmó este viernes la terminación del contrato de juego de Nathaniel Méndez-Laing por mutuo acuerdo, poniendo fin a la etapa del delantero en Stadium MK.
El futbolista con raíces guatemaltecas, que se incorporó al club en mayo de 2025, disputó un total de 29 partidos con la camiseta del MK Dons durante su permanencia en la entidad. Su paso por el equipo se caracterizó por su compromiso y esfuerzo en cada encuentro, aportando su experiencia y capacidad ofensiva al plantel.
En un comunicado oficial, el club destacó la decisión consensuada entre ambas partes y expresó su gratitud hacia el jugador: "Agradecemos a Nathaniel sus esfuerzos durante su tiempo en Stadium MK y le deseamos lo mejor para el futuro".
Salida en medio de un caso de agresión
La separación se produce de forma amistosa, sin que se hayan hecho públicos detalles adicionales sobre las causas específicas de la rescisión. Tanto el club como el jugador optaron por priorizar el diálogo y llegar a un acuerdo que beneficia a ambas partes en este momento de la temporada.
La salida se da en medio de una denuncia que hizo su esposa Saira Méndez-Laing, en septiembre pasado por supuesta agresión. El hecho habría ocurrido en el domicilio que ambos comparten en Shenstone, Staffordshire.
Desde la entidad, se subraya el profesionalismo mostrado por el jugador durante todo el proceso y se reitera el deseo de éxito en su próximo destino, ya sea en el fútbol inglés o en cualquier otra liga donde decida continuar su trayectoria.
Buscarán al sustituto de Natanhiel Méndez-Laing
El Milton Keynes Dons, por su parte, inicia ahora la búsqueda de alternativas para reforzar el plantel y cubrir la baja del delantero. La dirección deportiva analizará el mercado y las opciones internas con el objetivo de mantener la competitividad del equipo en las próximas jornadas.
La afición de los Dons despide a Méndez-Laing con el reconocimiento por los 29 partidos disputados y el trabajo realizado en Stadium MK. El club espera que el jugador encuentre nuevas oportunidades donde pueda seguir desarrollando su carrera profesional.
Con este anuncio, se cierra un capítulo más en la historia reciente del Milton Keynes Dons, que sigue enfocado en sus objetivos deportivos de la presente campaña.