Los fichajes de Comunicaciones estarán disponibles

Comunicaciones dio a conocer este sábado su lista de 20 convocados para visitar al Deportivo San Pedro en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, y en el listado hay varias novedades.
Las dos principales novedades son Paolo Dantaz y Juan David Osorio, ambos jugadores extranjeros, que fueron anunciados a mitad de semana, están en la convocatoria y podrían tener sus primeros minutos con los cremas en el partido de este domingo.
Otras novedades en Comunicaciones
Además de Dantaz y Osorio, para este partido estarán disponibles el portero Fredy Pérez, a quien se le redujo su sanción de dos partidos a uno, y Brayam Castañeda, quien fue expulsado (por doble amarilla) ante Xelajú MC, y el pasado fin de semana cumplió su partido de suspensión ante Suchitepéquez.
Comunicaciones visitará este domingo al Deportivo San Pedro, el partido está pactado a las 15:00 horas, los cremas viajarán desde este mismo sábado al departamento de San Marcos para pernoctar allá, y preparar el juego ante los 'shecanos', que en lo que va del torneo no han perdido en su estadio.
El equipo albo llegará a este encuentro tras dos victorias seguidas ante Xelajú MC (2-3) y ante Suchitepéquez (3-0); Comunicaciones buscará una nueva victoria para acercarse a la zona de clasificación, actualmente ocupan el octavo puesto con 14 puntos.