 Los fichajes de Comunicaciones estarán disponibles
Deportes

Los dos fichajes de Comunicaciones estarán disponibles ante San Pedro

Comunicaciones enfrentará este domingo al Deportivo San Pedro.

Compartir:
Paolo Dantaz y Juan David Osorio, nuevos refuerzos de Comunicaciones - Comunicaciones FC
Paolo Dantaz y Juan David Osorio, nuevos refuerzos de Comunicaciones / FOTO: Comunicaciones FC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Comunicaciones dio a conocer este sábado su lista de 20 convocados para visitar al Deportivo San Pedro en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, y en el listado hay varias novedades.

Las dos principales novedades son Paolo Dantaz y Juan David Osorio, ambos jugadores extranjeros, que fueron anunciados a mitad de semana, están en la convocatoria y podrían tener sus primeros minutos con los cremas en el partido de este domingo.

Otras novedades en Comunicaciones

Además de Dantaz y Osorio, para este partido estarán disponibles el portero Fredy Pérez, a quien se le redujo su sanción de dos partidos a uno, y Brayam Castañeda, quien fue expulsado (por doble amarilla) ante Xelajú MC, y el pasado fin de semana cumplió su partido de suspensión ante Suchitepéquez.

Comunicaciones visitará este domingo al Deportivo San Pedro, el partido está pactado a las 15:00 horas, los cremas viajarán desde este mismo sábado al departamento de San Marcos para pernoctar allá, y preparar el juego ante los 'shecanos', que en lo que va del torneo no han perdido en su estadio.

El equipo albo llegará a este encuentro tras dos victorias seguidas ante Xelajú MC (2-3) y ante Suchitepéquez (3-0); Comunicaciones buscará una nueva victoria para acercarse a la zona de clasificación, actualmente ocupan el octavo puesto con 14 puntos.

Foto embed
Once titular de Comunicaciones en su partido ante Xelajú MC - Willber Colloy

En Portada

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestablet
Nacionales

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestable

01:02 PM, Oct 10
Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano heridot
Nacionales

Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano herido

08:34 AM, Oct 10
Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niñost
Internacionales

Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niños

11:59 AM, Oct 10
¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand Internationalt
Farándula

¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand International

10:38 AM, Oct 10
Otra goleada del Barcelona para afianzarse en el liderato de LaLigat
Deportes

Otra goleada del Barcelona para afianzarse en el liderato de LaLiga

12:30 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar