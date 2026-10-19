Hansi Flick reconoce el poder del Paris Saint-Germain

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, restó importancia a las bajas que afronta su equipo para el partido de este martes contra el Paris Saint-Germain (PSG), correspondiente a la Liga de Campeones. Con Gerard Martín como duda y las ausencias confirmadas de Eric García y Andreas Christensen, el técnico alemán aseguró que la plantilla cuenta con alternativas para afrontar el desafío ante el vigente campeón de Europa. "No es el mejor momento para nosotros, pero hay que aceptarlo", reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro.
Flick explicó que dispone de varias opciones para cubrir las ausencias y mencionó a Frenkie de Jong y Alexis Campos, quien se entrenó por primera vez con el primer equipo. "Tenemos varias opciones, Frenkie puede jugar ahí y también Alexis Campos, que se ha entrenado con nosotros por primera vez. Soy muy positivo, creo que todo va bien. Toco madera", afirmó. El entrenador también señaló que Raphinha está disponible para jugar y se mostró esperanzado con la posibilidad de que Jules Koundé llegue en condiciones al clásico del domingo contra el Real Madrid, aunque evitó ofrecer detalles sobre la situación de Gerard Martín.
Flick prevé un partido intenso ante el Paris Saint-Germain
Más allá de las dificultades, el preparador azulgrana considera que el enfrentamiento contra el PSG representa una oportunidad para medir el nivel de su equipo, aunque descartó que el resultado vaya a ser definitivo. "Me gustaría que jugáramos con confianza, juntos, como un bloque, como los últimos partidos. Vamos a afrontar quizá el mejor equipo de los últimos años, es una buena oportunidad de mostrar de lo que somos capaces. Nos permitirá saber muchas cosas", explicó. Flick también elogió a Luis Enrique, entrenador del conjunto parisino, por su trabajo y la evolución que ha experimentado el equipo. "Ha ganado dos Ligas de Campeones seguidas, me gusta la dinámica y la intensidad que da a su equipo, los cambios y el dinamismo que pone. En estos años han mejorado muchísimo", señaló, antes de destacar que el PSG es ahora un equipo "más maduro".
El técnico alemán también se refirió al rendimiento del Barcelona en el inicio de la temporada y a los riesgos defensivos que asume su propuesta de juego. Aunque el equipo ha conseguido un pleno de victorias, solo ha mantenido la portería a cero en una ocasión. Flick defendió el balance entre los goles que marca su equipo y las concesiones que puede hacer atrás, pero advirtió de la importancia de evitar errores ante un rival de tanta calidad. "Creo que la clave estará en el centro del campo, ambos equipos tenemos jugadores muy importantes, de gran calidad. Cuando tenemos la posesión es seguro que el adversario no marca. El problema es cuando cometes errores ante rivales como el PSG", concluyó.
Sobre la diferencia respecto a la campaña anterior, añadió que el Barcelona ha comenzado como esperaba, con confianza en la posesión y capacidad para generar ocasiones.