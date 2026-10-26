 Las 5 claves de la derrota del Barcelona en el Clásico
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Las 5 claves de la derrota del Barcelona en el Clásico ante Real Madrid

Una de las claves fue que Lamine Yamal perdió el duelo con Cucurella.

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Lamine Yamal, jugador del Barcelona
Lamine Yamal, jugador del Barcelona / FOTO: EFE
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El Barcelona perdió su primer partido en LaLiga, al caer este domingo ante el Real Madrid (1-2) con dos goles de Kylian Mbappé, uno de rebote y otro decisivo en el minuto 88, que aprietan el campeonato.

Estas son las 5 claves de la derrota del equipo azulgrana, que había encadenado 23 victorias en el Spotify Camp Nou desde mayo de 2025.

Lamine Yamal pierde el duelo con Cucurella

Era uno de los duelos del Clásico, y lo ganó Cucurella, que no permitió que Lamine Yamal luciera sus galones de candidato al Balón de Oro.

Cada vez que el '10' azulgrana recibía, el lateral visitante lo encimaba y le impedía maniobrar. Y adonde Cucurella no llegaba por sí solo, aparecían Diomande o Tchouaméni para ayudar. Desactivar al jugador más desequilibrante del rival fue otro éxito del Real Madrid más solidario de los últimos clásicos.

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Lamine Yamal, jugador del Barcelona - EFE

Pedri y Rodri, asfixiados

Pedri y Rodri debían marcar el ritmo del partido para el Barça, pero el Madrid logró electrocutar por completo el circuito de juego dupla azulgrana.

Ahogado en la tela de araña que los blancos trazaron en la medular e incapaces de encontrar líneas de pase para superar la presión del rival, Pedri y Rodri acabaron el partido con trece pérdidas cada uno.

Pedri tras perder el clásico: “Esto es muy largo; una liga no se gana aquí”

Por su parte, Cancelo dijo: “Fuimos superiores, pero el Madrid te hace gol con pocas ocasiones”.

La falta de puntería local

Raphinha remató tres veces fuera antes de acertar con el 1-1 y Lamine Yamal falló una ocasión clarísima solo ante Lunin y envió otro disparo rozando el palo de la portería del meta del conjunto madridista.

Además, Lunin sacó una mano en un disparo de Gordon dentro del área y en un cabezazo de Gerard Martín tras un saque de esquina. Fue un Barcelona poco efectivo de cara a puerta.

Flick: “No estoy satisfecho con el partido, nos faltó frescura”

El preparador germano ha lamentado que les faltó “un poco de suerte” en una segunda mitad en la que tuvieron “el control del partido”.

Una defensa cogida con pinzas

Gerard Martín, que había acabado con molestias el partido ante el Betis, y Cubarsí, repitieron ante el Madrid después de completar también el encuentro de Champions en París ante el PSG.

Con Eric García, Christiansen y Koundé lesionados, Flick tuvo que exprimir al límite una zaga cogida con pinzas, que en el clásico perdió también a Xavi Espart, lesionado a la media hora de juego, como lateral derecho.

El Barcelona pierde a Xavi Espart durante casi dos meses

El Barcelona agrava sus problemas defensivos tras la lesión de Xavi Espart, quien se suma a Jules Koundé, Andreas Christensen y Eric García, también fuera por problemas físicos.

Una presión tras pérdida poco efectiva

La presión alta, una de las señas de identidad del Barça de Flick, esta vez no fue productiva. El equipo no se ordenó bien entorno al balón y eso provocó la constante descoordinación a la hora de saltar a por el rival en la recuperación.

Los azulgranas llegaban casi siempre tarde y perdieron muchos duelos contras los blancos, con muchos metros para correr a la espalda de la zaga catalana cada vez que superaban la presión del rival.

El Real Madrid pinta de blanco ‘El Clásico’ y recorta distancias en LaLiga

Con doblete de Kylian Mbappé, los merengues salieron victoriosos del Spotify Camp Nou y se acercan al Barça en la tabla de posiciones.

*Información EFE. 

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