 Apertura 2026: Noviembre arranca con futbol de Liga Nacional
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Apertura 2026: Noviembre arranca con futbol de Liga Nacional

Este domingo, que finaliza la Vuelta a Guatemala, se disputarán cuatro partidos.

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Antigua busca mantener el liderato del Apertura 2026
Antigua busca mantener el liderato del Apertura 2026 / FOTO: Antigua GFC
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La Liga Nacional de Guatemala disputará entre domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre la fecha 18 del Torneo Apertura 2026, la cual marca la recta final de la fase regular y los equipos deben subir su nivel para no dejar puntos en el camino y lograr los dos puestos directos a semifinales y otras cuatro casillas para la serie de acceso a semifinales.

Este sábado no hay futbol, pero la actividad arrancará fuertemente este domingo 1 de noviembre, día en que Guatemala celebra en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala el cierre de la 65 Vuelta Ciclística Internacional.

Serán cuatro partidos los que se disputen mañana: Aurora vs. Antigua a las 11:00 horas, San Pedro vs. Municipal a las 15:00 horas, Guastatoya vs. Cobán Imperial a las 17:00 horas y Comunicaciones vs. Mixco a las 20:00 horas.

La jornada 18 continuará el lunes 2 de noviembre con el duelo Suchitepéquez vs. Malacateco a las 20:00 horas, y cierra el martes 3 de noviembre a las 15:00 horas con el Xelajú vs. Marquense.

La lucha por el liderato y puestos de liguilla   

A la jornada 18 llegan Antigua como líder con 32 puntos y Municipal como sublíder con 30 unidades por lo que existirá una pelea codo a codo en esta fecha para saber si el "Panza Verde" mantiene una semana más la casilla de privilegio del futbol nacional.

En segundo plano están dos equipos con 28 unidades: Mixco y Guastatoya, por lo que un triunfo será vital para no desprendérsele a los dos primeros lugares del campeonato.

Los disfraces toman el protagonismo en el entreno de Municipal

Los jugadores escarlatas sorprendieron con sus disfraces en el último entrenamiento antes de visitar a San Pedro, por la jornada 18 del Apertura 2026.

Antigua se perfila como el primer equipo que logrará uno de los dos boletos directos a semifinales. Esto quedará concreto en la fecha 19 o 20.

Municipal deberá esperar una fecha más (la 20 o 21) para sellar boleto directo a semifinales, siempre y cuando no pierda ninguno de los partidos antes de llegar a las mencionadas jornadas.

Actualmente, solo Deportivo Suchitepéquez es el equipo que matemáticamente no le alcanzará para llegar al top 6 del Apertura 2025.

Y en el caso de Comunicaciones, las dos siguientes fechas serán de vida o muerte, porque está tan cerca, pero a la misma vez, tan lejos de poder ingresar a la fase de clasificación a semifinales. Debe ganar sí o sí, y esperar tropiezos de sus rivales como Malacateco, Cobán Imperial, San Pedro y Deportivo Marquense.  

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