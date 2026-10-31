Apertura 2026: Noviembre arranca con futbol de Liga Nacional

La Liga Nacional de Guatemala disputará entre domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre la fecha 18 del Torneo Apertura 2026, la cual marca la recta final de la fase regular y los equipos deben subir su nivel para no dejar puntos en el camino y lograr los dos puestos directos a semifinales y otras cuatro casillas para la serie de acceso a semifinales.
Este sábado no hay futbol, pero la actividad arrancará fuertemente este domingo 1 de noviembre, día en que Guatemala celebra en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala el cierre de la 65 Vuelta Ciclística Internacional.
Serán cuatro partidos los que se disputen mañana: Aurora vs. Antigua a las 11:00 horas, San Pedro vs. Municipal a las 15:00 horas, Guastatoya vs. Cobán Imperial a las 17:00 horas y Comunicaciones vs. Mixco a las 20:00 horas.
La jornada 18 continuará el lunes 2 de noviembre con el duelo Suchitepéquez vs. Malacateco a las 20:00 horas, y cierra el martes 3 de noviembre a las 15:00 horas con el Xelajú vs. Marquense.
La lucha por el liderato y puestos de liguilla
A la jornada 18 llegan Antigua como líder con 32 puntos y Municipal como sublíder con 30 unidades por lo que existirá una pelea codo a codo en esta fecha para saber si el "Panza Verde" mantiene una semana más la casilla de privilegio del futbol nacional.
En segundo plano están dos equipos con 28 unidades: Mixco y Guastatoya, por lo que un triunfo será vital para no desprendérsele a los dos primeros lugares del campeonato.
Antigua se perfila como el primer equipo que logrará uno de los dos boletos directos a semifinales. Esto quedará concreto en la fecha 19 o 20.
Municipal deberá esperar una fecha más (la 20 o 21) para sellar boleto directo a semifinales, siempre y cuando no pierda ninguno de los partidos antes de llegar a las mencionadas jornadas.
Actualmente, solo Deportivo Suchitepéquez es el equipo que matemáticamente no le alcanzará para llegar al top 6 del Apertura 2025.
Y en el caso de Comunicaciones, las dos siguientes fechas serán de vida o muerte, porque está tan cerca, pero a la misma vez, tan lejos de poder ingresar a la fase de clasificación a semifinales. Debe ganar sí o sí, y esperar tropiezos de sus rivales como Malacateco, Cobán Imperial, San Pedro y Deportivo Marquense.