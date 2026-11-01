 Resultado San Pedro vs. Municipal - Jornada 18 Apertura 2026
Deportes

San Pedro hace respetar su casa y vence a Municipal

San Pedro prolongó su invicto como local en el Apertura 2026 tras vencer a Municipal, que dejó escapar puntos importantes y se aleja del liderato que ocupa Antigua GFC.

Compartir:
Celebración del Deportivo San Pedro - Diego José Vázquez
Celebración del Deportivo San Pedro / FOTO: Diego Vázquez
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Deportivo San Pedro consiguió una importante victoria este domingo 1 de noviembre al derrotar por 1-0 a Municipal en el Estadio Municipal Sampedrano, en partido correspondiente a la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Germán Águila fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro, al minuto 73, para desatar la celebración de la afición local.

Con este resultado, los gallos prolongaron su buen rendimiento en casa y conservaron su condición de invictos como locales durante el certamen. Su registro es de siete victorias y dos empates en los nueve compromisos que han disputado ante su público, aunque cabe mencionar que uno de esos encuentros se celebró en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Así, San Pedro volvió a demostrar que su cancha se ha convertido en un escenario complicado para sus rivales.

San Pedro hace valer su localía

Del otro lado, la derrota representó un duro golpe para las aspiraciones de Municipal, que dejó escapar una oportunidad importante de mantenerse cerca de Antigua GFC en la pelea por el primer puesto. Los coloniales encabezan la clasificación con 35 puntos, mientras que los rojos permanecen en la segunda posición con 30 unidades, por lo que ahora necesitan recuperar terreno en las próximas jornadas para no alejarse de la cima.

Por su parte, San Pedro sacó provecho de su localía y consiguió tres puntos que le permitieron meterse en zona de clasificación a la liguilla. Los dirigidos por su cuerpo técnico alcanzaron las 26 unidades y se ubicaron en el quinto puesto de la tabla, a la espera de los demás resultados de la jornada 18 para conocer su posición definitiva. La victoria también refuerza la confianza de un equipo que continúa haciendo de su casa una de sus principales fortalezas.

Foto embed
Celebración del Deportivo San Pedro - Diego Vázquez

En Portada

¡Triunfo colombiano! Jhonatan Chaves conquista la Vuelta a Guatemala 2026t
Deportes

¡Triunfo colombiano! Jhonatan Chaves conquista la Vuelta a Guatemala 2026

12:53 PM, Nov 01
Cementerios reciben cientos de visitantes en el Día de Todos los Santost
Nacionales

Cementerios reciben cientos de visitantes en el Día de Todos los Santos

09:17 AM, Nov 01
Barriletes gigantes de Sumpango llenan el cielo de colort
Nacionales

Barriletes gigantes de Sumpango llenan el cielo de color

11:28 AM, Nov 01
Hacen recomendaciones sanitarias para visitar cementeriost
Nacionales

Hacen recomendaciones sanitarias para visitar cementerios

10:52 AM, Nov 01
Heidi Klum impacta al mundo con su disfraz de Halloween más extremo: ¡se convirtió en una mano gigante!t
Farándula

Heidi Klum impacta al mundo con su disfraz de Halloween más extremo: ¡se convirtió en una mano gigante!

09:13 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCViolenciaLiga NacionalReal Madrid65Vuelta#LaLigaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar