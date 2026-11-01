Resultado San Pedro vs. Municipal - Jornada 18 Apertura 2026

El Deportivo San Pedro consiguió una importante victoria este domingo 1 de noviembre al derrotar por 1-0 a Municipal en el Estadio Municipal Sampedrano, en partido correspondiente a la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Germán Águila fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro, al minuto 73, para desatar la celebración de la afición local.
Con este resultado, los gallos prolongaron su buen rendimiento en casa y conservaron su condición de invictos como locales durante el certamen. Su registro es de siete victorias y dos empates en los nueve compromisos que han disputado ante su público, aunque cabe mencionar que uno de esos encuentros se celebró en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Así, San Pedro volvió a demostrar que su cancha se ha convertido en un escenario complicado para sus rivales.
San Pedro hace valer su localía
Del otro lado, la derrota representó un duro golpe para las aspiraciones de Municipal, que dejó escapar una oportunidad importante de mantenerse cerca de Antigua GFC en la pelea por el primer puesto. Los coloniales encabezan la clasificación con 35 puntos, mientras que los rojos permanecen en la segunda posición con 30 unidades, por lo que ahora necesitan recuperar terreno en las próximas jornadas para no alejarse de la cima.
Por su parte, San Pedro sacó provecho de su localía y consiguió tres puntos que le permitieron meterse en zona de clasificación a la liguilla. Los dirigidos por su cuerpo técnico alcanzaron las 26 unidades y se ubicaron en el quinto puesto de la tabla, a la espera de los demás resultados de la jornada 18 para conocer su posición definitiva. La victoria también refuerza la confianza de un equipo que continúa haciendo de su casa una de sus principales fortalezas.