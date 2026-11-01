Polémica por uso de patrulla en video de tiktoker

"Yo soy la ley en Halloween", afirma el video de un tiktoker que se hizo tendencia recientemente, con motivo de las fiestas del 31 de octubre, porque el creador de contenido aparece a bordo de una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC).
El tiktoker aparenta manejar el vehículo, que al momento de grabar el escena va disfrazado con motivo de la Noche de Brujas. El video fue replicado por varias cuentas en la red social X y sigue publicado en la plataforma de Tik Tok y en el canal oficial que lo emitió.
El mismo tiktoker aparece en otros videos usando la misma vestimenta que portaba en la patrulla de la PNC, afirmando que se ubica en Antigua Guatemala.
En la misma plataforma desde la que se emitió el video se pueden leer mensajes en los que se cuestionan el uso de la patrulla de la PNC para la creación de contenido del tiktoker. Algunos usuarios consideraron que por lo menos se les llamará la atención a los policías.
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Tiktoker estaba acompañado
Por la forma en que se movió la cámara no fue posible identificar el número de patrulla de la PNC utilizada por el Tiktoker. Sin embargo, en el interior del vehículo se puede apreciar que hay otra persona, un hombre con barba, vestido de blanco.
El tiktoker también aparece como creador de contenido en la red social de Instagram con el usuario de @jontyedwards. En esta plataforma también documentó su estadía en Antigua Guatemala, en una fiesta de disfraces junto a otras personas.
Tras la difusión de las imágenes, el tiktoker explicó que pidió permiso a los agentes para realizar la grabación, se tomó una fotografía con ellos y les consultó si podría tener algún problema por hacer el video.
Por el momento no hay un pronunciamiento oficial del Ministerio de Gobernación con respecto al video generado por el tiktoker. Tampoco se han dado detalles de la unidad de la PNC que se utilizó, por lo que no se descarta la publicación de un comunicado porpartete de la cartera del Interior.