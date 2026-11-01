 Wilson Chonay termina como mejor guatemalteco de la Vuelta
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Wilson Chonay termina como mejor guatemalteco de la Vuelta

El ciclista nacional también recordó el momento en el cual sufrió una aparatosa caída rumbo a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

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Wilson Chonay fue el mejor guatemalteco de la 65 Vuelta Ciclística 2026
Wilson Chonay fue el mejor guatemalteco de la 65 Vuelta Ciclística 2026 / FOTO: Alex Meoño
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El ciclista nacional Wilson Chonay, del Hino-One-Suzuki, terminó como líder de la clasificación general del mejor guatemalteco (35:10:08 horas), y culmina con el suéter de campeón en la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, que se desarrolló del viernes 23 de octubre al 1 de noviembre, y que tuvo triunfo general del colombiano Jhonatan Chaves del NU Colombia.

Wilson Chonay ganó dos etapas de la Vuelta a Guatemala: la tercera en Coatepeque, Quetzaltenango; y la quinta en Quetzaltenango, la cual fue la "Etapa Reina".  

Chonay buscaba el liderato general de la competición, pero en una dolorosa caída a 20 kilómetros de llegar a la meta en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, el ciclista nacional perdió paso y sufrió duros golpes que lo mermaron el resto de la competición.

"Si te caes, te levantas, y continúas", fue una de las constantes frases que rodearon el entorno de Wilson Chonay, que en la cronoescalada correspondiente a la etapa 8 en San Juan la Laguna con destino a Pamezabal (Santa Lucía Utatlán, Sololá), no fue su etapa y ahí se escapaba la posibilidad de ser el campeón de la vuelta. Eso sí, el suéter de "Mejor Guatemalteco" no lo soltó y llegó este domingo 1 de noviembre al circuito del Anillo Periférico con el maillot rosado, el cual se lo llevará a su casa como un gran premiso a su resistencia y resiliencia en la Vuelta 2026 y en sí a su vida.

La historia de un guerrero: dedican canción a Wilson Chonay

Emotiva melodía fue creada para el ciclista que ha demostrado que cuando se cae, se debe levantar y seguir luchando por la vida y por los sueños.

Habló el líder del "Mejor Guatemalteco"

"La verdad, el equipo ha trabajado bastante estos últimos meses y el objetivo era pelear la Vuelta a Guatemala con los compañeros. De nuestra parte, hicimos una buena preparación y le agradezco a Dios que llegamos en buenas condiciones", fueron las primeras palabras de Wilson Chonay en Emisoras Unidas de Guatemala tras ganar el suéter de mejor guatemalteco. 

Al consultarle sobre la caída sufrida, la cual inspiró a un seguir a crearle una canción para demostrar el corazón maya que hay en Wilson Chonay, y que pudo ser factor para perder la oportunidad de ser campeón de la general individual, el ciclista respondió: "No sabría decir. La cronoescalada también fue parte clave, perdí algunos segundos".

"Fue una caída dura y me golpeé la pierna derecha y me tocó que hacer una corrida solita para conectarles. Ya iba algo desgatado, pero traté ese día de perder menos segundos y logramos estar en el podio", amplió Chonay respecto a su caída rumbo a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

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