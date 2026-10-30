La historia de un guerrero: dedican canción a Wilson Chonay

El domingo 25 de octubre, Wilson Chonay, del Hino-One-Suzuki, dio a Guatemala el primer triunfo de etapa durante la tercera etapa de la Vuelta Ciclística 2026, ese día, durante la conferencia de prensa, el ciclista guatemalteco recordó los momentos más difíciles de su carrera donde pensó en tirar la toalla debido a varias caídas que le provocaron fuertes lesiones.
Dos días después, Wilson Chonay volvía a ser noticia: ganaba la "Etapa Reina" de la Vuelta, la cual terminó en Quetzaltenango, y el nacional vivía los mejores momentos de su corta carrera como ciclista.
Para el miércoles 28 de octubre, Wilson Chonay se preparaba para la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala, la cual partía de San Cristóbal Totonicapán hacia San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, en una largada donde él buscaba ser protagonista.
Y así fue. Wilson Chonay era uno de los principales ciclistas de la largada y con opciones a ganar su tercera etapa de la Vuelta, pero a 20 kilómetros de la meta una aparatosa caída terminó con su sueño. Si bien es cierto, Chonay continúo con la carrera, pero se le fue el triunfo. Al final de la etapa recibió atención medica entre llanto porque parecía que se terminaba su participación en el evento ciclístico internacional.
El corazón, la garra y el amor a su deporte hizo que Chonay siguiera compitiendo hasta ubicarse como el mejor guatemalteco de la Vuelta, la cual termina este domingo.
Una canción dedicada a Wilson Chonay
La historia de Wilson Chonay hizo que, Javier Moscoso, con apoyo de la Inteligencia Artificial, le hiciera una melodía para recordar aquel momento que marcó la vida del guatemalteco en la llega a Sa Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
La melodía habla de la historia de un material maya llamado Wilson Chonay y cuenta la "historia de un guerrero".
"Hoy en San Cristóbal Totonicapán comenzó la emoción, la Vuelta a Guatemala se vivía con emoción. En la tabla general peleaba con valor, con la meta entre sus sueños y Guatemala en el corazón; en una bajada pronunciada, peligrosa de verdad, la bicicleta iba volando por caminos de ansiedad, luego vino el golpe y nadie lo pudo evitar, el campeón cayó en el suelo, que duro fue aterrizar", dice la melodía dedicada a Wilson Chonay.
Sigue: "Con el casco lleno de lodo, con la camisa embarrada, la bicicleta golpeada, la ilusión amenazada, por un momento aquel camino parecía terminar, pero el corazón de un guerrero no se deja derrotar".
La canción también relata que pasó después de la terrible caída de Wilson Chonay en la llegada a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos: "Se levantó como los grandes, con coraje y decisión, aunque el cuerpo recibió un golpe, no se rindió su corazón, miró su bicicleta herida y ya no podía continuar, y un compañero le dio la suya para volver a pedalear".
Asimismo, el canto a Chonay habla de que llegó a la meta y siguió compitiendo a pesar de las vicisitudes que le tocó que vivir en la 65 Vuelta Internacional a Guatemala 2026.