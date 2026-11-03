 Resultado Barcelona-Aston Villa - Jornada 4 Champions League
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El Barça se reencuentra con el triunfo en Champions tras vencer al Aston Villa

El Barcelona goleó 3-0 al Aston Villa con un gol de Lamine Yamal y un doblete de Raphinha, y llegó a nueve puntos en la presente Champions League.

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Celebración de Lamine Yamal y Raphinha ante el Aston Villa - EFE
Celebración de Lamine Yamal y Raphinha ante el Aston Villa / FOTO: Agencia EFE
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El FC Barcelona se impuso con claridad al Aston Villa por 3-0 en el Spotify Camp Nou durante la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Hansi Flick reaccionó con autoridad tras su reciente derrota ante el Paris Saint-Germain y cortó la racha perfecta del conjunto inglés de Unai Emery, que llegaba invicto con nueve puntos. La lluvia acompañó el encuentro, pero no frenó el dominio azulgrana en un partido que se decidió pronto gracias a la calidad ofensiva de Lamine Yamal y Raphinha.

El marcador se abrió en el minuto 7 con un zurdazo preciso de Lamine Yamal, que aprovechó un error en la salida de João Gomes para colocar el balón en el palo largo. El joven extremo, que con este tanto se convirtió en el jugador con más goles en la Champions antes de cumplir los 20 años, superando el registro que compartía con Kylian Mbappé, dio el tono al partido. Tras el descanso, Raphinha amplió la ventaja en el 52 con un disparo que se desvió en Pau Torres y engañó a Zion Suzuki. El brasileño completó su doblete en el 64 gracias a un preciso centro con el exterior de João Cancelo, sellando un 3-0 contundente. 

El Barcelona vuelve a la senda del triunfo en Champions 

Con esta victoria, el Barcelona alcanza los nueve puntos y se iguala en la zona alta de la clasificación, a la espera de los resultados de este miércoles, cuando se disputan encuentros como el del Real Madrid ante el AEK Atenas o el del Liverpool en casa del Fenerbahçe. El Aston Villa se queda con nueve puntos tras su primera derrota, aunque mantiene opciones sólidas de clasificación directa a octavos si suma en las jornadas restantes. Ambos equipos observan cómo evoluciona la tabla mientras se resuelven el resto de compromisos de la jornada 4.

De cara al futuro inmediato, el Barcelona visita este domingo 8 de noviembre al Atlético de Madrid en LaLiga, un duelo clave por el liderato, antes de recibir al Villarreal el 22 y viajar a Bakú para medirse al Sabah en la jornada 5 de la Champions el 25 de noviembre.

El Aston Villa, por su parte, afronta el domingo un exigente desplazamiento a Old Trafford frente al Manchester United en la Premier League, seguido de un partido en casa ante el Sunderland el 21 y una visita al Galatasaray el 24 en la máxima competición europea. 

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Celebración de Lamine Yamal ante el Aston Villa - Agencia EFE

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