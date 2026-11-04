Un futbolista pierde su prótesis capilar en pleno partido

Una insólita escena se robó las miradas durante un partido del Campeonato Municipal de Fútbol de Imbituba, en el estado de Santa Catarina, Brasil. El encuentro entre Arroio y Divinéia, que terminó igualado 1-1, dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada, luego de que un futbolista perdiera su prótesis capilar en plena acción y tuviera que continuar jugando con ella en la mano.
El protagonista fue Dudu, delantero del Arroio y portador del dorsal número 18. La particular situación ocurrió al minuto 81, cuando el guardameta del equipo local realizó un despeje largo y el atacante intentó prolongar el balón con un cabezazo. Sin embargo, el movimiento terminó provocando que su peluquín se desprendiera y cayera al césped, ante la sorpresa de los presentes.
El futbolista jugó con su prótesis capilar en la mano
La escena no pasó inadvertida. Cuando Dudu se agachó para recoger el objeto que había quedado en el terreno de juego, tanto sus compañeros como los espectadores descubrieron que se trataba de su prótesis capilar. Entre risas, el futbolista intentó colocársela nuevamente, pero no consiguió que se adhiriera a su cabeza, por lo que optó por continuar el encuentro con ella en su mano izquierda.
Así, durante varios minutos, el delantero disputó el partido en una situación tan inesperada como divertida, convirtiéndose en el protagonista de una de las anécdotas más llamativas del fútbol amateur brasileño. Mientras Arroio y Divinéia buscaban romper el empate, Dudu terminó llevándose los reflectores por un episodio que difícilmente estaba en los planes de ninguno de los protagonistas.
¿Qué es una prótesis capilar?
Una prótesis capilar es un sistema diseñado para cubrir zonas de la cabeza con pérdida de cabello, mediante una base delgada sobre la que se coloca pelo natural o sintético. Se fija al cuero cabelludo con adhesivos especiales, cintas o clips, y permite recuperar una apariencia de mayor densidad capilar sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico.
Te puede interesar: