 Más de 50 expulsados en un partido juvenil en Brasil
Deportes

Récor mundial: un partido en Brasil registró la mayor cantidad de expulsados

La marca anterior había ocurrido en un partido de quinta división en Argentina donde hubo 36 tarjetas rojas.

Compartir:
Imagen recreada de la batalla campal en partido juvenil en Brasil
Imagen recreada de la batalla campal en partido juvenil en Brasil / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un partido de categoría Sub-20 disputado el domingo en Brasil estableció un nuevo récord mundial de tarjetas rojas al terminar con 51 expulsados, entre futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos, informaron este miércoles varios medios locales.

El partido enfrentó al Uberlândia y el Mamoré, en las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20, y degeneró en una pelea generalizada en los minutos de descuento del segundo tiempo, cuando el equipo visitante ganaba por 1-3 en su visita al estadio Parque do Sabiá de Uberlândia.

Según el acta arbitral, 48 expulsiones fueron consecuencia de la trifulca, mientras que las otras tres se produjeron durante el encuentro por diferentes infracciones.

El árbitro expulsó en total a 43 futbolistas y ocho integrantes de las comisiones técnicas de ambos equipos.

CNN Brasil afirmó que también fueron expulsados dos dirigentes de ambos clubes, aunque estas amonestaciones no figuran en el acta del partido, publicada en la web de la Federación Mineira de Futbol.

Según el medio deportivo GE, el número de expulsiones supera ampliamente el récord anterior registrado por el libro Guinness de los récords, que correspondía a un partido de la quinta división argentina entre Claypole y Victoriano Arenas, disputado el 27 de febrero de 2011 y que terminó con 36 tarjetas rojas.

Las expulsiones

El enfrentamiento en el partido del campeonato regional de Minas Gerais comenzó en el minuto 54, después de que el Mamoré anotara su tercer gol.

Durante la celebración, el autor del tanto, Davi Bittencourt, realizó gestos provocadores hacia el banquillo del equipo local, lo que desencadenó una reacción de los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos del Uberlândia.

El árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto relató en su informe que la pelea incluyó puñetazos, patadas y lanzamiento de objetos.

Debido a la magnitud del enfrentamiento y a la falta de condiciones de seguridad, el colegiado no pudo mostrar las tarjetas rojas sobre el terreno de juego ni completar el protocolo habitual de finalización del partido.

Las expulsiones quedaron registradas posteriormente en el acta.

Foto embed
Partido juvenil en Brasil deja 51 expulsados - @433

Árbitro denuncia amenazas

La pelea fue el segundo episodio de tensión del encuentro, ya que el partido había permanecido interrumpido durante unos 40 minutos en la segunda parte, después de que dirigentes del Uberlândia invadieran el campo para protestar por la expulsión de uno de sus jugadores.

El árbitro también denunció amenazas e insultos de dirigentes del equipo local, entre ellos uno que, según el acta, llegó a amenazarlo de muerte. Por ese episodio se presentó una denuncia a la policía.

En el plano deportivo, el Mamoré se llevó una importante ventaja para el partido de vuelta, que está programada para el próximo domingo en Patos de Minas.

Pero la celebración del nuevo partido, pese a estar oficialmente programado, aún depende de decisiones del tribunal deportivo y de la Federación de Futbol de Minas Gerais, ya que los clubes difícilmente conseguirán inscribir hasta el domingo al menos siete jugadores.

¡Insólito! Futbolista pierde su prótesis capilar en pleno partido

Un partido del Campeonato Municipal de Imbituba, en Brasil, dejó una insólita escena cuando un futbolista perdió su prótesis capilar al cabecear el balón.

*Información EFE.

En Portada

Arévalo: No está en la agenda reformar Constitución para más de un mandato presidencialt
Nacionales

Arévalo: "No está en la agenda" reformar Constitución para más de un mandato presidencial

02:29 PM, Nov 04
Educación cuestiona viabilidad presupuestaria de la propuesta magisterial para alimentación escolart
Nacionales

Educación cuestiona viabilidad presupuestaria de la propuesta magisterial para alimentación escolar

05:04 PM, Nov 04
¿Super luna de Castor?: Cuándo podrá verse la luna llena más grande de noviembret
Tendencias

¿Super luna de Castor?: Cuándo podrá verse la luna llena más grande de noviembre

03:28 PM, Nov 04
Así es la campaña contra el racismo de la Federación del Futbol de Guatemalat
Deportes

Así es la campaña contra el racismo de la Federación del Futbol de Guatemala

02:39 PM, Nov 04
Champions League: Nico Paz dedica su gol a Jesús de Miguelt
Deportes

Champions League: Nico Paz dedica su gol a Jesús de Miguel

05:14 PM, Nov 04

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaReal MadridPNCEstados Unidos65Vuelta#LaLigaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar