 Antigua busca asegurar boleto a fase final del Apertura 2026
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El líder Antigua busca asegurar su boleto a la fase final del Apertura 2026

Por su parte, el sublíder Municipal, que reprogramó su partido, podría perder parcialmente la casilla dos, la cual da acceso directo a semifinales.

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Antigua G. F. C., líder del Torneo Apertura 2026
Antigua G. F. C., líder del Torneo Apertura 2026 / FOTO: Antigua
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El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, la Liga Nacional de Guatemala llevará a cabo la jornada 19 del Torneo Apertura 2026, la cual no contará con la presencia de los seleccionados nacionales, quienes juega si propio partido para entrar en la convocatoria final para enfrentar a Canadá en la ronda de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

La fecha 19 tiene el atractivo con el líder Antigua G. F. C., que con sus 35 puntos está a una vitoria de lograr matemáticamente el primer boleto para disputar la fase final del campeonato, pero también, una múltiple combinación de resultados también le podría dar el acceso directo a semifinales del Apertura 2026.

Por su parte, Municipal, sublíder del campeonato con 30 puntos sigue en una fuerte lucha por la casilla número dos, la cual también dará acceso al final de la fase regular a un puesto en semifinales de forma directa. En ese sentido, los "Rojos", que descansarán este fin de semana, podrían salir del top 2 ya que Xelajú, Mixco y Guastatoya llevan 28 unidades y necesitan una victoria para desplazar al "Mimado de la Afición".

Liga Nacional oficializa reprogramación del Municipal vs. Aurora

Conoce todos los detalles de la nueva fecha y horarios del llamado “clásico de antaño”.

¿Qué le espera a Comunicaciones?

Comunicaciones ocupa la casilla 10 con 20 puntos y solamente quedan cuatro fechas por disputar con 12 unidades en juego; por lo que las dos próximas jornadas son fundamentales para el equipo "Albo".   

El equipo del mexicano Roberto Montoya está prácticamente obligado a ganar sus cuatro partidos para no comprometerse y buscar su clasificación a la instancia previa a semifinales.

Pero un fallo puede resultar fatal, ya que los equipos que suman 28 puntos (Xelajú, Mixco y Guastatoya) pueden ganar y llegar a 31 unidades, y ya sería casi imposible para los capitalinos en acceder a ronda final.

La esperanza blanca se centra en la sexta casilla, la cual actualmente es para San Pedro con 26 unidades. Es decir, son solamente 6 puntos de diferencia entre "Cremas" y los "Supergallos" de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, cuando en juego hay 12 puntos por disputar.  

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Comunicaciones vino de atrás para vencer 3-1 a Mixco en el Cementos Progreso y sumar tres puntos fundamentales en su lucha por salir de la zona baja de la tabla.


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