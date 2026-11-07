Valencia y Real Madrid homenajean a Jesús de Miguel

El Valencia y el Real Madrid homenajearon en el estadio de Mestalla al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes.
Los jugadores salieron con una camiseta conmemorativa con el mensaje 'Siempre en nuestro recuerdo' y el dorsal 9 que portaba el delantero madrileño y, junto al árbitro principal Francisco José Hernández, formaron un semicírculo abrazados en el centro del campo.
Allí, Francisco José Hernández depositó un ramo de flores en su memoria y se guardó un minuto de silencio.
El recuerdo también continuó con el partido ya en juego. En el minuto 9, en referencia a su dorsal, el árbitro detuvo el encuentro y en los videomarcadores se proyectó un vídeo en homenaje al jugador.
Todo Mestalla se puso en pie para unirse a los aplausos de los futbolistas y, después, se reanudó el juego. Desde la grada de animación valencianista se coreó el nombre del futbolista y se sacó una pancarta con el mensaje de "Jesús de Miguel DEP" y un crespón negro.
Además, el Valencia izó la bandera del CD Tenerife a media asta, desde este sábado hasta el fin de la presente jornada de LaLiga EA SPORTS y LaLiga HYPERMOTION, en honor al delantero tinerfeñista.
El mundo del futbol despide a Jesús de Miguel
El tinerfeñismo y el mundo del futbol, representado por numerosas personalidades de este deporte, despidieron este sábado a Jesús de Miguel en un acto multitudinario cargado de emoción en el Heliodoro Rodríguez López.
Un estadio del que hace cinco días el atacante blanquiazul salió inconsciente y en ambulancia y falleció posteriormente en un hospital tras recibir un duro impacto del portero del Andorra Jesús Owono.
Desde ese instante, el reloj se ha detenido para la familia del CD Tenerife, que decretó cinco días de luto y canceló toda su agenda para arropar a 'Demi' en el funeral oficiado el jueves en Navahermosa (Toledo) y este sábado en la que fue su casa desde que fichó por la entidad isleña en julio de 2025.
Además de sus compañeros de vestuario, visiblemente emocionados, participaron en el homenaje al malogrado futbolista directivos y jugadores de otros clubes españoles como Emilio Butragueño en representación del Real Madrid, Rafael Gordillo del Betis, Andoni Goikoetxea del Athletic Club o Marcos Senna del Villarreal.