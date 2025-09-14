 Estas son las actividades de independencia que te esperan en Cayalá
Empresas

Estas son las actividades de independencia que te esperan en Cayalá

Disfruta del fin de semana patrio con cultura y tradición en Cayalá.

Cayalá celebra la independencia con música, desfiles y luces., Ciudad Cayalá.
Cayalá celebra la independencia con música, desfiles y luces. / FOTO: Ciudad Cayalá.

Ciudad Cayalá vive un fin de semana lleno de cultura, tradición y orgullo nacional con el festival de independencia "El Corazón de la Patria late en Cayalá". Desde el sábado 13 de septiembre, miles de visitantes disfrutan de actividades familiares, gastronomía y espectáculos en uno de los puntos más concurridos de la capital.

Giancarlo Poggio, director de mercadeo y publicidad de Ciudad Cayalá, asegura que la celebración busca transmitir el espíritu patrio en cada rincón de la ciudad:

Queremos que cada persona sienta el corazón de Guatemala latiendo fuerte en cada espacio de Cayalá. Los invitamos a venir, disfrutar y compartir momentos inolvidables en un ambiente seguro y vibrante".

Actividades de independencia en Ciudad Cayalá | Cortesía.

Actividades de independencia en Ciudad Cayalá / Cortesía.

Actividades de independencia en Ciudad Cayalá / Cortesía.

Actividades de independencia en Ciudad Cayalá / Cortesía.

Actividades de independencia en Ciudad Cayalá / Cortesía.

Agenda de actividades

El programa continúa hoy, domingo 14, con una serie de eventos en las plazas principal y de la bandera:

  • Desfile de bandas en la plaza de la bandera, 16:00 horas.
  • Izada de la bandera, 18:00.
  • Show de marimba, 19:00.
  • Danza folklórica en la plaza principal, 19:30.
  • Mapping y show de luces en la plaza principal, 20:00.

El lunes 15 de septiembre, el festival concluye con la exposición de autos clásicos en la plaza de la bandera y la arriada de la bandera a las 18:00 horas.

Con esta agenda, Ciudad Cayalá se consolida como un espacio de encuentro para celebrar las fiestas patrias, ofreciendo seguridad, entretenimiento y un homenaje especial a Guatemala.

Emisoras  Escúchanos