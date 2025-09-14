Estas son las actividades de independencia que te esperan en Cayalá

Ciudad Cayalá vive un fin de semana lleno de cultura, tradición y orgullo nacional con el festival de independencia "El Corazón de la Patria late en Cayalá". Desde el sábado 13 de septiembre, miles de visitantes disfrutan de actividades familiares, gastronomía y espectáculos en uno de los puntos más concurridos de la capital.
Giancarlo Poggio, director de mercadeo y publicidad de Ciudad Cayalá, asegura que la celebración busca transmitir el espíritu patrio en cada rincón de la ciudad:
Queremos que cada persona sienta el corazón de Guatemala latiendo fuerte en cada espacio de Cayalá. Los invitamos a venir, disfrutar y compartir momentos inolvidables en un ambiente seguro y vibrante".
Agenda de actividades
El programa continúa hoy, domingo 14, con una serie de eventos en las plazas principal y de la bandera:
- Desfile de bandas en la plaza de la bandera, 16:00 horas.
- Izada de la bandera, 18:00.
- Show de marimba, 19:00.
- Danza folklórica en la plaza principal, 19:30.
- Mapping y show de luces en la plaza principal, 20:00.
El lunes 15 de septiembre, el festival concluye con la exposición de autos clásicos en la plaza de la bandera y la arriada de la bandera a las 18:00 horas.
Con esta agenda, Ciudad Cayalá se consolida como un espacio de encuentro para celebrar las fiestas patrias, ofreciendo seguridad, entretenimiento y un homenaje especial a Guatemala.