Golden Ticket BAC 2025: Música, Cultura y Emociones

BAC revive la emoción del entretenimiento con el regreso de Golden Ticket BAC, una promoción que brinda a sus clientes la oportunidad de vivir experiencias únicas. El banco anunció que cinco tarjetahabientes y un cliente de cuentas de ahorro serán los afortunados ganadores de este programa.
La promoción ofrece entradas dobles para asistir a 12 conciertos, espectáculos y festivales patrocinados por la entidad financiera a lo largo de todo el año. La iniciativa forma parte de #MomentosBAC, una propuesta que conecta la vida financiera con experiencias memorables y auténticas.
Del 16 de septiembre al 31 de octubre de 2025, los clientes podrán inscribirse en la página oficial de Golden Ticket BAC y acumular oportunidades para ganar. Cada compra de Q200 o más con tarjetas de crédito o débito BAC equivale a una oportunidad, mientras que al utilizar un POS BAC se duplican.
Los usuarios de tarjetas BAC American Express obtendrán automáticamente el triple de oportunidades. Por su parte, los clientes de cuentas de ahorro también tienen espacio en la promoción.
Más de la promoción de BAC
Una nueva apertura de cuenta Ahorro Alcanza, Ahorro Personal, Ahorro Premium o Ahorro Incrementa suma dos oportunidades. Asimismo, cada incremento de Q500 en cuentas activas se traduce en una oportunidad adicional para ser parte de esta experiencia.
En total, serán seis los ganadores: cinco entre tarjetahabientes y uno entre clientes de ahorro. Ellos recibirán entradas dobles para elegir y disfrutar de 12 eventos patrocinados por BAC durante 2026, con acceso preferencial.
Los nombres de los afortunados se anunciarán el 14 de noviembre de 2025 en las redes sociales oficiales del banco. De acuerdo con José Carlos Barrios, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala, Golden Ticket BAC busca trascender lo cotidiano.
"No se trata solo de asistir a eventos, sino de crear espacios donde las personas puedan compartir, emocionarse y vivir intensamente. Queremos ser parte de esos recuerdos valiosos que marcan la vida de nuestros clientes", afirmó.