Banco Cuscatlán Llega a Quetzaltenango: Nueva Era Financiera

Banco Cuscatlán inaugura oficialmente su primera sucursal en Quetzaltenango, Guatemala, como parte de una estrategia de expansión regional impulsada por Inversiones Cuscatlán Centroamérica. Este evento marca un avance significativo en la trayectoria de la entidad, respaldado por la adquisición del 100 % de las acciones de Banco Inmobiliario. El objetivo de esta expansión es ofrecer servicios financieros modernos y accesibles a los guatemaltecos.

Banco Cuscatlán Guatemala inicia operaciones con una infraestructura robusta, que incluye 48 agencias, 31 agentes bancarios y una cobertura nacional respaldada por la red 5B, con más de 2,700 cajeros automáticos disponibles. Los quetzaltecos ahora cuentan con un banco más dinámico y con mejores opciones de servicio, con tres ubicaciones disponibles en:

  • 4ª calle 13-49 zona 1
  • 18 avenida 1-52 zona 3
  • 7ª calle 26-78 zona 3, Quetzaltenango.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, mientras que los domingos permanecerá cerrado. Con esta apertura, Banco Cuscatlán refuerza su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo económico de Guatemala, buscando siempre atender las necesidades de sus clientes de manera eficaz.

Foto embed
Banco Cuscatlán abre en Quetzaltenango - Cortesía

Labor de Desarrollo en Centroamérica

La misión de Banco Cuscatlán se centra en contribuir al desarrollo de Centroamérica mediante el uso de tecnología de vanguardia y un equipo profesional altamente capacitado. A través de un enfoque orientado al cliente, la institución busca brindar alternativas que satisfagan las necesidades financieras de sus clientes en la región.

El lanzamiento de las nuevas sucursales en Quetzaltenango reafirma la solidez y el futuro prometedor de Banco Cuscatlán en el país. En El Salvador, el banco fue reconocido en 2024 como el Mejor Banco del país por prestigiosas entidades como Latin Finance, Euromoney, The Banker y Global Finance, gracias a su liderazgo en sectores como vivienda, tarjetas de crédito y transformación digital. Asimismo, en Honduras, logró en solo dos años el estatus de ser el banco de mayor crecimiento en el año 2024, lo que valida el éxito de su modelo de expansión regional.

Con este nuevo paso, Quetzaltenango también se suma a la trayectoria de Banco Cuscatlán, que presenta una propuesta bancaria moderna, accesible y digital. La institución pretende transformar la experiencia financiera de sus clientes a través de un modelo innovador y cercano, adaptándose a las demandas del mercado actual.

Foto embed
Banco Cuscatlán abre en Quetzaltenango - Cortesía

Compromiso con los Clientes

Federico Nasser Facussé, Presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, expresó: "La culminación de esta transacción representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en la región. Agradecemos a los reguladores la confianza depositada en nosotros y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer productos y servicios financieros innovadores en Guatemala." Según Nasser, el enfoque principal de Banco Cuscatlán es apoyar los sueños de sus clientes, generando desarrollo sostenible y a largo plazo en cada país donde opera, subrayando su creencia en Guatemala y en el potencial de Centroamérica.

El Licenciado Carlos Orantes, también destacó la relevancia del nuevo banco en Guatemala, afirmando: "Banco Cuscatlán es un Banco regional y en Guatemala a partir del día de hoy, seremos esa opción de financiamiento, atención y servicio para todos los guatemaltecos."


