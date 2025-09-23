McDía Feliz 2025: Big Mac Ayuda a Familias Guatemaltecas

Este 8 de octubre, McDonald’s llevará a cabo el McDía Feliz 2025, una emblemática jornada solidaria en la que el 100% de las ventas de Big Mac se destinarán a organizaciones que ayudan a miles de familias guatemaltecas en situación vulnerable. La iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también crear conciencia sobre las necesidades de aquellos que enfrentan dificultades en el país.
Organizaciones beneficiadas
Este año, los recursos obtenidos estarán dirigidos a las siguientes organizaciones:
- Fundación Infantil Ronald McDonald: Los fondos apoyarán el mantenimiento y operación de las 4 Casas Ronald McDonald, que brindan acogida a familias con hijos enfermos. Esto les permite continuar con el tratamiento médico en un entorno seguro y cercano al hospital.
- Fundación Aldo Castañeda: El donativo se destinará a la realización de procedimientos cardíacos en pacientes con enfermedades cardiovasculares congénitas. Además, se utilizarán para adquirir equipos de diagnóstico por medio de ultrasonografía estructural.
- Puente: Los fondos financiarán el programa Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango. Este programa tiene como objetivo combatir la desnutrición infantil y fomentar el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de vida.
- TECHO: Los recursos serán utilizados para la construcción de 65 viviendas progresivas y la instalación de 65 sistemas de captación de agua de lluvia en diversas comunidades del país.
"El McDía Feliz es una oportunidad para que cada persona pueda generar un gran impacto. Cada Big Mac comprado representa esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan. Los invitamos el miércoles 8 de octubre a que se acerquen a su McDonald’s favorito y conviertan miles de Big Mac en sonrisas", comentó Alvaro Cofiño, presidente de McDonald’s Mesoamérica.
Cómo participar y apoyar la causa
Las personas que deseen colaborar podrán hacerlo de manera anticipada: del 23 de septiembre al 8 de octubre, estarán disponibles los vales de Big Mac y de McMenú de Big Mac. Estos vales se podrán canjear entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 en cualquier restaurante McDonald’s del país.
El día del evento, todos los canales de venta estarán disponibles, permitiendo a los interesados colaborar de diferentes maneras. Pueden visitar sus restaurantes favoritos, realizar sus pedidos en el servicio Automac o a través de McDelivery, ya sea llamando al 1770 o usando la App de McDonald’s.
El McDía Feliz 2025 comenzará a las 9:00 a.m. con la venta del primer Big Mac, marcando el inicio de un día lleno de actividades festivas y entretenimiento en los restaurantes McDonald’s a nivel nacional. Habrá invitados especiales y un ambiente alegre ideal para disfrutar en familia.
Esta celebración tiene un objetivo claro: convertir Big Mac en sonrisas. Para obtener más información sobre el McDía Feliz, se puede visitar la página web de McDonald’s o seguir las redes sociales de la marca.