Gana un Auto Nuevo con la Promoción de EPA y Pinturas Corona

La Ferretería EPA, Pinturas Corona y Canella lanzan una emocionante promoción que permite a los clientes transformar su hogar y tener la oportunidad de estrenar un automóvil nuevo. Esta oferta, que estará vigente desde el 16 de septiembre hasta el 20 de diciembre, sorteará cinco autos DFSK Glory 500 M2, uno en cada tienda EPA.
Detalles de la Promoción
Los clientes interesados en participar deben seguir una serie de pasos sencillos:
- Realizar compras de productos participantes en cualquiera de las tiendas físicas, en epaenlinea.com, llamando al centro de contacto o mediante WhatsApp al 2305-0100.
- Por cada compra de Q100 en productos de Grupo Solid, como pinturas Corona, accesorios Expert y Farbe, se otorgará un cupón.
- Si los productos adquiridos son de la línea Crown, se recibirá el doble de cupones.
- Los cupones deben ser depositados en el vehículo expuesto en las tiendas EPA.
"Estamos muy emocionados de celebrar por segundo año consecutivo esta promoción. Seguimos apostando por experiencias que conectan con las metas de nuestros clientes y construyendo relaciones duraderas,""Cuando tres grandes marcas unen fuerzas, el impacto es significativo. Esta iniciativa tiene el objetivo de agradecer y premiar la confianza de quienes nos eligen."
Sorteo y Oportunidades
Los cinco vehículos DFSK representan movilidad y progreso, subrayando cómo estas tres marcas promueven el crecimiento y facilitan que más personas lleven a cabo sus proyectos. Ricardo Azurdía, representante de DFSK, Canella Guatemala, indicó: "Los cinco SUVs DFSK simbolizan movilidad, progreso y nuevas oportunidades, reflejan cómo juntos impulsamos el crecimiento y facilitamos que más personas lleven sus proyectos a otro nivel."
El sorteo se efectuará el 22 de diciembre en la tienda ubicada en la entrada a San José Pinula. Los ganadores serán notificados por teléfono y también se anunciarán en las redes sociales oficiales de EPA Guatemala.
Es importante mencionar que esta promoción es válida exclusivamente para clientes minoristas, y no aplica para clientes mayoristas, ventas a empresas ni refacturaciones. Para obtener más información y consultar el reglamento de esta promoción, se puede acceder a la página oficial de EPA Guatemala.
La confianza de los consumidores y la unión de estas tres destacadas marcas permiten ofrecer a los clientes no solo productos de calidad, sino también la posibilidad de cumplir un sueño al obtener un automóvil nuevo.