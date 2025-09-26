 ¡Que Guatemala no se apague! Un llamado urgente para acelerar proyectos de energía renovable
Empresas

¡Que Guatemala no se apague! Un llamado urgente para acelerar proyectos de energía renovable

El crecimiento de la demanda energética en Guatemala supera la capacidad instalada de generación. Expertos advierten que, sin habilitar nuevos proyectos renovables de inmediato, el país podría enfrentar apagones, alzas en el costo de la electricidad y pérdida de competitividad.

Compartir:
AGER hace llamado para promover proyectos de energía renovable de manera inmediata. , Cortesía
AGER hace llamado para promover proyectos de energía renovable de manera inmediata. / FOTO: Cortesía

Guatemala se encuentra en un momento decisivo para garantizar su futuro energético. Según las proyecciones del Informe Estadístico Anual 2024 del AMM, la demanda energética crece entre un 4 % a 7% anual. Es decir, el consumo crece más rápido que la nueva generación instalada. Es necesario habilitar proyectos renovables a tiempo, para evitar que el país enfrente un déficit energético que afecte tanto a familias como a sectores productivos.

Esta realidad nos coloca frente a un riesgo evidente: si el país no habilita nuevos proyectos de generación de energía renovable de manera inmediata, podríamos enfrentarnos en el corto plazo a escenarios de racionamientos, apagones y un aumento considerable en el costo de la energía para todos.

¡Que Guatemala no se apague!

La energía no es un lujo, es la base del desarrollo social y económico. En un país donde las distribuidoras atienden a más de 4.2 millones de hogares que dependen de un suministro confiable para refrigerar alimentos, prender un foco para estudiar o mantener en funcionamiento un hospital, no garantizar la continuidad eléctrica significa poner en juego la salud, la educación y la calidad de vida de millones de guatemaltecos.

Las consecuencias de no actuar no solo serían sociales. También están en riesgo la competitividad de Guatemala y su capacidad para atraer inversión extranjera. En un país donde el suministro eléctrico es incierto o donde los costos energéticos se disparan las inversiones se ven afectadas. En un mundo globalizado, la energía estable y accesible es un requisito básico para generar empleo y crecimiento económico.

"El llamado es claro: la soberanía energética debe estar por encima de intereses particulares o bloqueos administrativos. Guatemala tiene la oportunidad de convertirse en líder regional en generación renovable. La energía es progreso y detenerla significa condenar a nuestra gente a un futuro más caro, más frágil y menos justo".

Alfonso González, Presidente de AGER.  

Además, en Guatemala, aún el 64% de la población total depende del uso de la leña como fuente de energía para cocinar, según el Instituto Nacional de Bosques. El humo es un asesino silencioso por el impacto negativo en la salud pública.

Foto embed
Guatemala atraviesa un momento decisivo para garantizar su futuro energético. - Cortesía

Para solucionar este problema, se requiere un enfoque integral. Es necesario plantear políticas públicas y otras estrategias para que poblaciones con recursos limitados tengan acceso a energía limpia.

El panorama se agrava cuando decisiones arbitrarias de municipalidades también impiden que el desarrollo y la energía lleguen a las comunidades porque los proyectos de generación eléctrica impulsan inversión social en salud, educación y seguridad alimentaria.

"La energía es un tema de país que nos involucra a todos, y su desarrollo requiere del esfuerzo conjunto de sociedad civil, instituciones, municipalidades así como del sector público-privado. En este sentido, la colaboración de los Gobiernos municipales y sus Consejos resulta clave para facilitar la instalación de proyectos intensivos en capital que, además de aportar certeza y estabilidad al sistema eléctrico nacional, generan beneficios directos para las comunidades, tales como: empleo local, inversión en infraestructura, educación, salud y desarrollo social en general. Ante ello, apostar por plantas de generación renovable contribuye a que los gobiernos municipales se conviertan en promotores de desarrollo de sus municipios, cumpliendo así compromisos adquiridos por las autoridades, que contribuirán con el bienestar general de la población. Además, es apostar por un suministro competitivo y sostenible que fortalece la confianza de los inversionistas, impulsa la economía y garantiza bienestar y desarrollo para todos los guatemaltecos." concluyó González

En Portada

Documento consigna pago durante audiencia a familiares de motorista embestidot
Nacionales

Documento consigna pago durante audiencia a familiares de motorista embestido

05:14 PM, Sep 26
Nominas de Surinam y El Salvador para duelo ante Guatemala t
Deportes

Nominas de Surinam y El Salvador para duelo ante Guatemala

04:18 PM, Sep 26
Diputado inspecciona trabajos en estadio Nacional y cita a autoridades t
Deportes

Diputado inspecciona trabajos en estadio Nacional y cita a autoridades

01:09 PM, Sep 26
Trump asegura que acuerdo para la paz en Gaza está muy cercat
Internacionales

Trump asegura que acuerdo para la paz en Gaza está "muy cerca"

03:13 PM, Sep 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.Mundial 2026#liganacionalSeguridad vialJusticiaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos