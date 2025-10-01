Chery Guatemala presenta su innovadora Tiggo 9 CSH

Chery Guatemala lanzó este miércoles 1 de octubre su nueva SUV, la Tiggo 9 CSH (Chery Super Hybrid), revolucionando el mercado automotriz en el país. La marca busca redefinir la experiencia de conducción, ofreciendo un vehículo que combina diseño premium, innovación tecnológica y sostenibilidad.
La Tiggo 9 CSH está pensada para satisfacer las necesidades de familias modernas, brindando espacio y comodidad para hasta siete pasajeros.
La clave de la Chery Tiggo 9 CSH radica en su tecnología híbrida enchufable, que combina un motor a gasolina y un motor eléctrico. Este sistema permite a los conductores disfrutar de mayor eficiencia y autonomía extendida, logrando trayectos de hasta 1,400 km. Así, quienes opten por este modelo pueden disfrutar de viajes más largos sin preocupaciones, todo mientras se contribuye a un entorno más limpio debido a su bajo consumo de energía y a sus menores emisiones.
Además de su eficiencia, la Tiggo 9 CSH destaca por su equilibrio entre potencia y rendimiento. Equipado con un motor turbo, proporciona la fuerza necesaria para una conducción dinámica. Esto, en combinación con la suavidad del motor eléctrico, se traduce en un consumo optimizado, lo que convierte a esta SUV en una opción atractiva para quienes buscan una experiencia de manejo única.
Seguridad y comodidad
La seguridad es una de las prioridades de Chery. Por ello, la Tiggo 9 CSH incluye siete bolsas de aire y cuenta con la innovadora Guardian Battery, diseñada para ofrecer máxima protección y fiabilidad, incluso en condiciones extremas. Esto refleja el compromiso de la marca por asegurar un entorno de manejo seguro para todos sus ocupantes.
La experiencia de conducción se realza aún más gracias a un interior lujoso y confortable. Entre sus características se encuentran:
- Techo panorámico que ofrece una sensación de amplitud.
- Asientos de cuero con ventilación y calefacción.
- Sistema de entretenimiento de 15.6" con conectividad inalámbrica.
Todo esto combina para elevar la experiencia de conducción a un nuevo nivel, convirtiendo cada viaje en un momento de disfrute y confort.
"La Tiggo 9 CSH es más que una SUV; es el reflejo de cómo la innovación de Chery transforma la movilidad, ofreciendo seguridad, potencia y eficiencia para las familias modernas de Guatemala", destacó Mauricio Figueroa, Gerente de Marca de Chery Guatemala.
Con el respaldo de Grupo Q y una exclusiva garantía de por vida en el motor, la Tiggo 9 CSH ya está disponible en Guatemala. Los interesados pueden visitar cualquiera de sus sucursales y agendar una prueba de manejo, participando así en una nueva era de movilidad que promete superar las expectativas del mercado automotriz.
Luis Fernando De León, Gerente de Ventas, indica que Grupo Q reafirma su compromiso de traer productos de última tecnología, e invitó a los guatemaltecos a visitar las distintas salas de venta para conocer más del Tiggo 9 CSH.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas, 89.7*