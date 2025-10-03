Honda Guatemala Premia a Clientes con Viaje a Fórmula 1

En un ambiente cargado de emoción y expectativa, Honda Guatemala celebró la gran premiación de su campaña "Vive la emoción de la Fórmula 1 con Honda", una iniciativa que reconoció la lealtad de sus clientes con un premio único: un viaje para dos personas al Gran Premio de la Ciudad de México 2025, con boletos aéreos, hospedaje, traslados y entradas para disfrutar de las prácticas, la clasificación y la gran carrera.
La dinámica, que estuvo vigente del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2025, permitió participar a todos los clientes que adquirieron un vehículo Honda nuevo o que realizaron su servicio preventivo en los Centros de Servicio oficiales de la marca.
El evento de premiación reunió a invitados especiales, medios de comunicación y seguidores de la marca, quienes fueron testigos del emotivo momento en el que se dio a conocer al ganador.
Un reconocimiento más allá de lo transaccional
Durante la ceremonia, Edgar Maselli, Gerente General de Honda Guatemala, destacó el compromiso de la compañía con sus clientes: "Hoy no solo celebramos la confianza que nuestros clientes depositan en nuestra marca, sino también la pasión que nos une: la emoción de conducir y de vivir experiencias únicas. Este año quisimos premiar esa confianza con algo que va más allá de manejar un Honda, la oportunidad de vivir la adrenalina del deporte motor en uno de los escenarios más icónicos del mundo: el Gran Premio de la Ciudad de México".
Por su parte, Jenny Escobar, Gerente Comercial de Honda Guatemala, explicó que la compra de un vehículo Honda trasciende lo comercial para convertirse en un vínculo familiar y de confianza: "Realmente nosotros como Honda nos gusta mucho premiar la lealtad de nuestros clientes. La compra de un vehículo se convierte en algo no solo transaccional, sino en parte de nuestra vida cotidiana. Para Honda es muy importante que en la familia Honda se sientan como en casa. Precisamente por eso creamos esta premiación: para que los clientes pudieran vivir la pasión del automovilismo de cerca y entender que reconocemos el privilegio de contar con ellos".
"Esta promoción se incluía en toda Guatemala, tanto en la compra de un vehículo nuevo como al realizar su servicio en los talleres oficiales de Honda. Más adelante les traemos más sorpresas", expresó Escobar.
Importancia del servicio posventa
David Herrera, Gerente de Postventa, resaltó que la relación con los clientes no termina en la entrega de un vehículo: "La experiencia de tener un vehículo no termina el día que se entrega; es una relación que cuidamos día a día. Quisimos reconocer a quienes confían en nuestros Centros de Servicio oficiales. Hoy nos emociona saber que uno de nuestros clientes vivirá un fin de semana rodeado de velocidad, tecnología y emoción en el Gran Premio de México".
El evento alcanzó su punto más emocionante cuando Dyane Búcaro, Gerente de Mercadeo, anunció el nombre del cliente ganador: "‘Vive la emoción de la Fórmula 1 con Honda fue pensada para agradecer a nuestros clientes y acercarlos aún más al espíritu de la velocidad y la innovación que representa nuestra marca. Felicitamos a nuestro ganador, quien viajará junto a un acompañante para vivir un fin de semana inolvidable en el Gran Premio de México".
Con esta iniciativa, Honda Guatemala refuerza su compromiso de crear experiencias que trascienden la compra de un vehículo, fortaleciendo la relación con sus clientes y compartiendo la emoción del automovilismo, un pilar que inspira la filosofía de la marca a nivel mundial.
Mira también:
@emisorasunidas897
Ingeniero asegura que solo queda un árbol de Magnolia stefaniana en todo el mundo. . . #Magnolias #Botanica #FloraGuatemala♬ sonido original - Emisoras Unidas