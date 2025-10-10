 GRS Reembolsa Tu TV si Guatemala Llega al Mundial 2023
Empresas

GRS lanza audaz promoción: reembolsa tu TV si Guatemala llega al Mundial y la euforia crece entre los aficionados

GRS Electrodomésticos reembolsa el costo de televisores si Guatemala clasifica al Mundial, impulsando la ilusión y unidad entre los aficionados.

GRS promoción, Cortesía
GRS promoción / FOTO: Cortesía

La emoción por la clasificación de Guatemala al Mundial ha alcanzado nuevos niveles con la audaz promoción de GRS Electrodomésticos. La empresa ha lanzado una campaña verdaderamente intrigante: si la Selección Nacional logra clasificar, reembolsará el costo del televisor adquirido por sus clientes. La iniciativa, que lleva el lema "Este sueño lo jugamos todos", ha captado la atención de los aficionados al fútbol y la comunidad en general.

Detalles de la promoción

La promoción de GRS Electrodomésticos estará vigente desde el 8 de octubre hasta el final del proceso de clasificación o hasta agotar existencias. Los consumidores que adquieran un televisor de 55 pulgadas a través de la página oficial de la empresa o mediante su contacto por WhatsApp al número 4770-5423 serán automáticamente registrados para la oferta. De esta manera, si Guatemala obtiene su pase al Mundial, los compradores recibirán la devolución del monto pagado por el televisor, siguiendo los términos y condiciones establecidos por la marca.

Se trata de una propuesta nunca antes vista en el país, que une la pasión por el fútbol con la tecnología y la esperanza de millones de guatemaltecos. Además, la campaña ha generado gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación, provocando conversaciones sobre la importancia del deportes en la cultura guatemalteca.

Una figura emblemática

El futbolista Óscar Santis, parte fundamental de la Selección Nacional, es el rostro elegido para protagonizar esta campaña. En un emotivo spot publicitario, invita a todos los guatemaltecos a mantener viva la fe y a soñar en grande con la posibilidad de ver a Guatemala compitiendo en una Copa del Mundo.

Además de esta promoción, GRS también se ha comprometido a llevar a cabo sorteos, dinámicas en redes sociales y otras activaciones especiales durante la fase de eliminatorias. Estas actividades buscan no solo mantener la emoción en torno al fútbol, sino también fortalecer la conexión entre la marca y las familias guatemaltecas que comparten el anhelo de ver a su selección en el escenario mundial.

La campaña va más allá de simplemente vender televisores; se trata de construir una comunidad unida en torno a un sueño compartido. Como afirmaron desde la empresa: "Porque este sueño no lo juega solo un equipo... lo jugamos todos".

La promoción de GRS Electrodomésticos no solo es una estrategia comercial, sino una clara representación del fervor deportivo que saca a relucir el sentimiento de pertenencia y unidad de un país. A medida que se desarrollan los partidos de clasificación, la expectativa crece, y con ello la posibilidad de ver a Guatemala brillar en el escenario mundial.

