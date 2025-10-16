Miniso Más Grande de Centroamérica Abre en Guatemala

MINISO Guatemala celebró la apertura de MINISO Land, la tienda más grande de la marca en Guatemala y en toda Centroamérica. Este nuevo espacio representa un paso importante en la expansión de la compañía, que actualmente cuenta con 28 tiendas en el país y proyecta alcanzar 32 sucursales en 2025.
Desde su llegada en 2018, MINISO ha logrado construir una comunidad fiel de consumidores. Con esta nueva tienda, la marca reafirma su compromiso de continuar creciendo en el país y ofrecer espacios que inspiren, diviertan y acompañen el estilo de vida de sus clientes.
"Este proyecto refleja nuestra visión de seguir fortaleciendo nuestra conexión con los consumidores locales. MINISO Land es la evolución de nuestra marca en Guatemala", destacó Jeannette de Sandoval, gerente de Mercadeo de MINISO Guatemala. "Queremos que cada visita sorprenda, que nuestros clientes encuentren más de lo que les gusta y que vivan una experiencia única", agregó Sandoval.
Ubicada en el segundo nivel de Oakland Place, MINISO Land está diseñada para ofrecer una experiencia de compra colorida, divertida e interactiva. Su diseño moderno y funcional cuenta con espacios amplios, zonas temáticas y rincones instagrameables, ideales para capturar momentos y compartirlos en redes sociales.
Más de MINISO Land
Cada visita busca ser una experiencia inmersiva donde los visitantes pueden explorar, interactuar y disfrutar en un entorno que combina color, creatividad y estilo. En esta nueva tienda, los visitantes encontrarán una amplia gama de productos que incluye peluches y licencias oficiales de Disney, Sanrio, Barbie, BT21, Snoopy y Osos Escandalosos.
Además, tendrán accesorios, artículos de belleza, cuidado personal, papelería, juguetes, blind boxes y productos tecnológicos. "Con MINISO Land buscamos que cada visita sea más que una compra; queremos crear momentos memorables para nuestros Miniso Lovers, con más productos, más variedad y más diversión", comentó Alex Ye, Country Manager de MINISO Casa Matriz.
Como parte de la inauguración, las primeras 100 personas que visitaron la tienda recibieron un blind box de la colección Mickey Fun Crash, mientras que los miembros del programa MINISO Lover disfrutaron de descuentos exclusivos durante la apertura.