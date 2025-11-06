 Desfile Navideño de B&B: Celebración por la Ciudad
Empresas

B&B celebra la Navidad con su primer desfile que recorrerá la ciudad

La icónica marca guatemalteca llevará por primera vez la magia de su jingle navideño a las calles de la capital con un desfile lleno de carrozas, música y tradición.

Desfile navideño B, Foto Sandy Sandoval
Desfile navideño B / FOTO: Foto Sandy Sandoval

La temporada más esperada del año se vivirá con un brillo especial este 2025. B&B, la reconocida marca guatemalteca que por más de seis décadas ha marcado el inicio de la Navidad con su tradicional jingle, anunció su primer gran desfile navideño, un evento histórico que llenará de color, alegría y espíritu festivo las calles del país el domingo 16 de noviembre.

El desfile recorrerá distintos puntos emblemáticos desde San Miguel Petapa hasta la ciudad capital, con carrozas temáticas, personajes navideños, música en vivo y múltiples sorpresas diseñadas para el disfrute de toda la familia guatemalteca.

"Después de más de 60 años, la magia del Jingle Navideño de B&B sale de los radios y las mesas bien servidas para vivirse en la calle. Este desfile es nuestro ‘gracias’ a Guatemala por permitirnos ser parte de su tradición generación tras generación", expresó Isabel Aguilar, gerente de mercadeo de B&B.

Por su parte, Brisseth Alejandra Guerra, jefe de marca, resaltó "que este evento representa el compromiso de B&B con la comunidad y su deseo de celebrar las fiestas de fin de año de manera especial y memorable".

Un recorrido lleno de espíritu navideño

El desfile tendrá una duración aproximada de 4:00 p.m. a 7:30 p.m. y pasará por algunos de los puntos más representativos de la ciudad, entre ellos:

·         Planta B&B en San Miguel Petapa

·         Calle Real y El Frutal en Villa Nueva

·         Avenida Petapa, zona 21

·         Boulevard Liberación

·         Monumento a Juan Pablo II (parada de 15 minutos)

·         Plaza Obelisco

·         Avenida La Reforma (parada en el monumento de La Estrella)

·         Monumento Tecún Umán

·         Plaza Cívica El Buen Pastor y Alcaldía Auxiliar, zona 12

·         Cierre en la Planta B&B en San Miguel Petapa, frente al Centro Comercial El Frutal.

Las familias podrán disfrutar del espectáculo en cualquiera de estos puntos, donde se espera una asistencia masiva para celebrar juntos el inicio oficial de la Navidad.

Foto embed
Recorrido Desfile Navideño B&B - Redes sociales

Con respaldo institucional y seguridad garantizada

El desfile cuenta con el apoyo de las autoridades de tránsito de San Miguel Petapa, Villa Nueva y la Ciudad de Guatemala, quienes velarán por la seguridad de los asistentes y el orden vehicular durante el evento.

Entre los representantes que participaron en la presentación oficial del desfile ante los medios se encontraban Amílcar Montejo de la PMT capitalina, Gustavo Santos y Víctor Mencos de la PMT de San Miguel Petapa.

Desde hace 61 años, B&B marca el arranque de la época navideña en Guatemala con el encendido de su tradicional jingle, que se ha convertido en un símbolo de unión familiar y alegría. Este año, el jingle se estrenará oficialmente el viernes 14 de noviembre, previo al gran desfile, en un evento especial que podrá seguirse a través de las redes sociales de la marca.

