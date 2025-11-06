 Grupo Promerica Celebra 10 Años con Acceso al Gran Premio 2025
Grupo Promerica celebra 10 años con un exclusivo acceso al Gran Premio de México 2025

Grupo Promerica celebra una década de Experiencias Promerica, llevando a sus clientes a vivir la adrenalina del Gran Premio de México 2025, fortaleciendo la lealtad y conexión con la marca.

Grupo Promerica continúa celebrando una década de Experiencias Promerica, marcando su décimo aniversario con una actividad sin igual: un exclusivo fin de semana en la vibrante Ciudad de México, en el marco del Gran Premio de México 2025.

Un selecto grupo de clientes tuvo la oportunidad de vivir de cerca la emoción del campeonato automovilístico en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, disfrutando de un acceso privilegiado al evento, incluyendo recorridos por los garajes de las escuderías más reconocidas del mundo.

Un acceso único a la adrenalina del Gran Premio

La experiencia llevó a los asistentes a sumergirse en el ambiente de una de las disciplinas deportivas más apasionantes. Los clientes de Grupo Promerica disfrutaron de recorridos exclusivos por los boxes, convivieron con equipos internacionales y presenciaron el espectáculo de velocidad y destreza sobre la pista. Además, la jornada cerró con la vibrante carrera dominical, un evento imperdible para los aficionados al automovilismo y para quienes buscan experiencias fuera de lo común.

Gastronomía y convivencia: el complemento ideal

Durante el viaje, los asistentes degustaron la reconocida gastronomía mexicana y participaron en convivencias diseñadas para fortalecer lazos, haciendo de esta experiencia una vivencia memorable y única para todos los invitados.

Una década de experiencias Promerica

El programa Experiencias Promerica cumple diez años consolidándose como una iniciativa que reconoce y premia la fidelidad de los clientes, creando vínculos genuinos entre la marca y su comunidad. Durante este periodo, la propuesta ha evolucionado para ofrecer momentos memorables que trascienden lo ordinario.

"Diez años de historias compartidas, de gratitud y de conexión real con quienes nos inspiran a seguir creciendo. Desde el inicio, lo que nos motivó fue agradecer: agradecer la confianza, la lealtad y el hecho de que cada cliente nos elija día a día. Cada experiencia que diseñamos tiene ese propósito: reconocerlos, celebrarlos y hacerlos sentir parte de lo que somos. Porque al final, estar En Pro de ti también significa dar las gracias, y Experiencias Promerica es nuestra forma de hacerlo", dijo Alejandro Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Grupo Promerica.

Grupo Promerica: compromiso con las comunidades

Con más de 35 años en el sector financiero, Grupo Promerica mantiene su objetivo de crear experiencias significativas mientras desarrolla productos y servicios en nueve países de América Latina y el Caribe. La entidad está presente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Gran Caimán.

El enfoque de la institución bancaria es claro: mantener una empatía constante con las comunidades en las que opera, forjando relaciones basadas en la confianza y fomentando una cultura común entre sus colaboradores y clientes.

El espíritu emprendedor y el compromiso social de Grupo Promerica se reflejan en iniciativas como Experiencias Promerica, buscando siempre ofrecer vivencias inolvidables que trascienden lo cotidiano y refuerzan la relación de largo plazo con sus usuarios.

