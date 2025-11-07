 iUngo es nombrado Exportador del Año 2025 por AGEXPORT
Empresas

iUngo es nombrado Exportador del Año 2025 por AGEXPORT

¡Ungo destaca en la 37 edición del Galardón Nacional a la Exportación al obtener el máximo reconocimiento y evidenciar su compromiso con la innovación y sostenibilidad en el ámbito global.

IUNGO La empresa guatemalteca fue reconocida como ¡Exportador del Año 2025. , Foto IUNGO
IUNGO La empresa guatemalteca fue reconocida como ¡Exportador del Año 2025. / FOTO: Foto IUNGO

La empresa guatemalteca iUngo alcanzó un logro sin precedentes al ser galardonada con el prestigioso premio de Exportador del Año 2025, el máximo reconocimiento en la 37ª edición del Galardón Nacional a la Exportación. Además, la compañía fue distinguida en la categoría de Servicios y Contact Center & BPO, marcando una doble victoria que consolida su liderazgo en la región y proyecta el talento guatemalteco a nivel global.

Este doble galardón no es solo un trofeo para iUngo, sino el reflejo de su evolución como una compañía de tecnología y servicios de valor agregado que brinda soluciones integrales de principio a fin.

La empresa se ha consolidado como una potencia regional y un aliado estratégico que impulsa a otras empresas, demostrando que desde Guatemala es posible liderar la transformación y la innovación a escala mundial.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) fue la entidad encargada de otorgar estos importantes premios, enmarcados en la temática de "Evolución Exportadora". Esta iniciativa busca reconocer a las empresas que han transformado sus modelos de negocio para competir eficazmente en el escenario global. El galardón se concede a quienes innovan en su oferta, reimaginan a sus clientes y añaden valor al mundo, comprendiendo que la exportación va más allá de la expansión y se convierte en una evolución con propósito.

Para iUngo, este reconocimiento valida su misión fundamental: implementar soluciones integrales que agregan valor, aseguran la rentabilidad y abren un mundo de nuevas oportunidades para sus clientes. Asimismo, representa una visión clara que apuesta por la sostenibilidad como una ventaja competitiva clave y por la tecnología como el principal motor de desarrollo económico y social.

Talento Guatemalteco 

Este logro es un testimonio directo del esfuerzo, la dedicación y el ingenio de más de mil colaboradores que conforman la familia iUngo. Esta empresa 100% guatemalteca, desde sus sedes en el país, exporta soluciones de vanguardia en áreas como BPO (Business Process Outsourcing), ITO (Information Technology Outsourcing), inteligencia artificial y automatización.

Sus servicios llegan a mercados tan diversos y exigentes como Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Estados Unidos e India, demostrando la capacidad de Guatemala para generar innovación de alto nivel.

El mayor orgullo de iUngo radica en generar un impacto positivo. La compañía cree firmemente en un modelo de negocio que contribuye activamente a la construcción del país, creando empleos dignos, descentralizando oportunidades, evitando la migración y facilitando la integración de grupos vulnerables.

De esta manera, iUngo encarna la visión de una Guatemala que progresa exportando bienestar, sostenibilidad e innovación, respondiendo a las nuevas demandas de un mundo más ético, consciente y exigente.

Mirando al Futuro 

La empresa mira hacia el futuro con una energía renovada. Este reconocimiento no marca la culminación de su trayectoria, sino que sirve como el impulso necesario para continuar innovando, creciendo y demostrando que la visión empresarial no tiene fronteras. En cada innovación, iUngo ve una oportunidad para generar bienestar, reducir su huella y dejar una marca positiva y duradera en los mercados internacionales.

iUngo extendió su agradecimiento a AGEXPORT por este inmenso honor. También expresó gratitud a sus clientes, cuya confianza es el motor de todas sus operaciones. Finalmente, dedicó un agradecimiento especial a cada miembro del equipo iUngo, reconociendo que este significativo logro les pertenece a todos ellos.

IUNGO recibió el Galardón Nacional a la Exportación

En esta edición, 11 empresas finalistas representaron lo mejor de seis sectores estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y Textiles.

