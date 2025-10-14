IUNGO recibió el Galardón Nacional a la Exportación

La noche de este miércoles 14 de octubre se realizó la entrega del Galardón Nacional a la Exportación, con la presencia del Consejo Nacional de Promoción de las Exportaciones (CONAPEX), en una ceremonia organizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).
En esta edición, 11 empresas finalistas representan lo mejor de seis sectores estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y Textiles. Dichas organizaciones han demostrado liderazgo, resiliencia y visión global en la promoción del nombre de Guatemala más allá de sus fronteras.
"Durante 37 ediciones, el Galardón Nacional a la Exportación ha destacado a las empresas que convierten la innovación y la sostenibilidad en oportunidades para crecer, diversificar mercados y dejar huella dentro y fuera del país", expresó Leticia Salazar, Directora de la Junta Directiva de AGEXPORT.
Por su parte, Amador Carballido, Director General de AGEXPORT, destacó que "este reconocimiento refleja el compromiso empresarial de innovar, diversificar y abrir camino a Guatemala en los mercados internacionales. Las finalistas son ejemplo de que exportar con propósito es posible".
Galardón
El Canciller, Carlos Ramiro Martínez y el presidente de Agexport Carlos Ralda entregaron a la empresa IUNGO, de Servicios y Contac Center, la estatuilla del Galardón Nacional a la Exportación.
El Reconocimiento Mi primera Exportación fue entregado a Boquitas, S.A. por su destacado esfuerzo al incursionar en el mercado internacional en los últimos años.
Mientras que el reconocimiento para la Mujer Exportadora del Año, mujer empresarias, fue entregado a Ingrid Gamboa, CEO de ÉtiKos.
PEl premio del Sector Agricultura, Acuicultura y Pesca, como Evolución Exportadora fue para la empresa Agroindustria Successo, mientras que el ganador de la categoría en Manufactura, fue la empresa; Novafilm.
AGEXPORT también reconoció al Banco de Guatemala por su invaluable labor y compromiso como Institución de Apoyo al Sector Exportador 2025.
Con esta premiación, CONAPEX reafirma su compromiso de impulsar la competitividad y visibilidad del país como una nación exportadora, celebrando a las empresas que hacen de Guatemala un referente de talento, calidad e innovación en los mercados internacionales.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*