 IUNGO recibió el Galardón Nacional a la Exportación
Nacionales

IUNGO recibió el Galardón Nacional a la Exportación

En esta edición, 11 empresas finalistas representaron lo mejor de seis sectores estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y Textiles.

Compartir:
IUNGO La empresa guatemalteca fue reconocida como ¡Exportador del Año 2025., Foto Omar Solís
IUNGO La empresa guatemalteca fue reconocida como ¡Exportador del Año 2025. / FOTO: Foto Omar Solís

La noche de este miércoles 14 de octubre se realizó la entrega del Galardón Nacional a la Exportación, con la presencia del Consejo Nacional de Promoción de las Exportaciones (CONAPEX), en una ceremonia organizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).

En esta edición, 11 empresas finalistas representan lo mejor de seis sectores estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y Textiles. Dichas organizaciones han demostrado liderazgo, resiliencia y visión global en la promoción del nombre de Guatemala más allá de sus fronteras.

"Durante 37 ediciones, el Galardón Nacional a la Exportación ha destacado a las empresas que convierten la innovación y la sostenibilidad en oportunidades para crecer, diversificar mercados y dejar huella dentro y fuera del país", expresó Leticia Salazar, Directora de la Junta Directiva de AGEXPORT.

Por su parte, Amador Carballido, Director General de AGEXPORT, destacó que "este reconocimiento refleja el compromiso empresarial de innovar, diversificar y abrir camino a Guatemala en los mercados internacionales. Las finalistas son ejemplo de que exportar con propósito es posible".

Galardón 

El Canciller, Carlos Ramiro Martínez y el presidente de Agexport Carlos Ralda entregaron a la empresa IUNGO, de Servicios y Contac Center, la estatuilla del Galardón Nacional a la Exportación.

El Reconocimiento Mi primera Exportación fue entregado a Boquitas, S.A. por su destacado esfuerzo al incursionar en el mercado internacional en los últimos años.

Mientras que el reconocimiento para la Mujer Exportadora del Año, mujer empresarias, fue entregado a Ingrid Gamboa, CEO de ÉtiKos. 

PEl premio del Sector Agricultura, Acuicultura y Pesca, como Evolución Exportadora fue para la empresa Agroindustria Successo, mientras que el ganador de la categoría en Manufactura, fue la empresa; Novafilm.

AGEXPORT también reconoció al Banco de Guatemala por su invaluable labor y compromiso como Institución de Apoyo al Sector Exportador 2025.

Con esta premiación, CONAPEX reafirma su compromiso de impulsar la competitividad y visibilidad del país como una nación exportadora, celebrando a las empresas que hacen de Guatemala un referente de talento, calidad e innovación en los mercados internacionales.

Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos

El presidente Bernardo Arévalo anunció que este miércoles dará un mensaje a la nación, tras la fuga de 20 reos de Fraijanes II, “He tomado decisiones importantes”, adelantó.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*

En Portada

Óscar Santis acerca a la Selección de Guatemala al Mundial 2026 t
Deportes

Óscar Santis acerca a la Selección de Guatemala al Mundial 2026

10:01 PM, Oct 14
Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos t
Nacionales

Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos

08:41 PM, Oct 14
Luis Fernando Tena: Dependemos de nosotros si queremos ir al Mundialt
Deportes

Luis Fernando Tena: "Dependemos de nosotros si queremos ir al Mundial"

10:53 PM, Oct 14
Tras vencer a El Salvador, Guatemala recibe un inesperado mensaje de la FIFAt
Deportes

Tras vencer a El Salvador, Guatemala recibe un inesperado mensaje de la FIFA

10:35 PM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridad vialLluviasredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos