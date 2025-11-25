Meca 2025: 32 Empresas Líderes en Innovación de Centroamérica

Panamá fue el escenario de la quinta edición del programa Mejores Empresas Centroamericanas (MECA) el pasado 21 de noviembre de 2025, donde Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School, reconocieron a 32 compañías medianas y privadas de siete países de la región. Estas empresas fueron galardonadas por su sobresaliente liderazgo, innovación y los resultados excepcionales que han demostrado, reafirmando el compromiso de la iniciativa con la excelencia empresarial en Centroamérica y el Caribe.
La iniciativa, que busca impulsar el desarrollo y fortalecimiento del ecosistema empresarial en la región, distinguió a organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Bajo el lema "Impulsando lo extraordinario", MECA subraya su misión de fomentar las buenas prácticas y la visión estratégica en el sector privado centroamericano.
Un compromiso con la excelencia regional
Pilar Ruiz de Chávez, Socia de Mejores Empresas de Latinoamérica, destacó la cualidad unificadora de la excelencia entre las compañías reconocidas. "A pesar de que el programa está integrado por siete países, cada uno con su propia cultura, características y matices, hay algo que las Mejores Empresas Centroamericanas tienen en común: la excelencia y la mejora continua. Ser una MECA no depende del país, depende del compromiso, de hacer las cosas bien, con pasión y propósito. De cuidar a nuestra gente, de innovar y siempre buscar dejar una huella positiva", afirmó Ruiz de Chávez.
Este programa global, presente en 45 países, se enfoca en empresas que lideran con visión estratégica y prácticas sobresalientes. Rafael Sayagués, Socio Director del Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, enfatizó la importancia de estas compañías. "En Deloitte reconocemos que las medianas empresas juegan un papel estratégico en la economía de Centroamérica, Panamá y el Caribe. Por esta razón, reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlas, un año más, mediante esta iniciativa sólida y de alto impacto, que ofrece acompañamiento y herramientas para fortalecer su gestión y acelerar su crecimiento en el mercado", comentó Sayagués.
Acompañamiento experto
La edición 2025 de MECA comenzó con una fase de registro que atrajo a más de 120 empresas de toda la región. Posteriormente, las compañías seleccionadas recibieron un acompañamiento especializado por parte de Coaches expertos de Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School, quienes dedicaron más de mil horas de asesoría pro-bono. Este proceso guio a las empresas en la documentación de sus mejores prácticas, las cuales fueron evaluadas bajo los cinco impulsores del Mapa de Valor de Deloitte, una metodología que determina el nivel de madurez empresarial.
Un Comité multidisciplinario de Deloitte analizó los casos presentados, compartiendo los resultados con un grupo de Consejeros. Este grupo, compuesto por representantes de las instituciones promotoras y asesores externos, fue el encargado de determinar la lista final de las 32 compañías galardonadas como Mejores Empresas Centroamericanas 2025.
Radiografía del liderazgo empresarial centroamericano
Entre los hallazgos más relevantes de esta edición, el programa destaca que el 63% de las compañías reconocidas son empresas familiares, lo que subraya su impacto significativo en la economía regional. Asimismo, se observó que el 25% de las empresas galardonadas cuenta con mujeres en el cargo de CEO, evidenciando un avance en la inclusión y la necesidad de seguir impulsando la equidad en la alta dirección.
Ramiro Ortiz, CBO de Grupo Promerica, reiteró el compromiso de su organización. "En Grupo Promerica creemos en una región más fuerte, más equitativa y sostenible. Por eso, seguiremos impulsando iniciativas como MECA, que fortalecen el ecosistema empresarial y promueven el liderazgo responsable en Centroamérica", manifestó Ortiz.
Empresas galardonadas en 2025
A continuación, se presenta la lista de las compañías seleccionadas, organizadas por su categoría de reconocimiento:
Empresas Categoría Oro (Reconocidas por 5 años consecutivos)
- CPX (Guatemala)
- Servicios Generales Bursátiles (El Salvador)
- Sistemas y Proyectos (Guatemala)
Empresas Recalificadas (2 o más años)
- AMPM Nicaragua (Nicaragua)
- Casa McGregor (Nicaragua)
- Cogeneración Green Power (Nicaragua)
- Corporación CEK de Costa Rica (Costa Rica)
- Credidemo (Honduras)
- DIAGRI (El Salvador)
- Fulzer (Costa Rica)
- Grupo Read (República Dominicana)
- Hospital San Francisco (El Salvador)
- INCASA (Nicaragua)
- Laboratorio San José (Costa Rica)
- Laboratorios Suizos (El Salvador)
- LUIGEMI (El Salvador)
- MultiFRIO (Costa Rica)
- Pan Sinai (El Salvador)
- Par Internacional (Panamá)
- Rex Logística (Costa Rica)
- SARAM (El Salvador)
- Servicios Computacionales Novacomp (Costa Rica)
- Sugoi (Panamá)
- Transacciones y Transferencias (Guatemala)
- WELLCO CORPORATION (Guatemala)
- YOCO (Guatemala)
Empresas Nuevas (1 año)
- Aceros Inoxidables de Centroamérica (El Salvador)
- Droguería Italiana (Guatemala)
- Farmacia San Nicolás (El Salvador)
- Novex (Guatemala)
- Solid Car Rental (Costa Rica)
- Soluciones de Ingeniería (El Salvador)
Programa MECA
Carla Fernández Corrales, Directora Senior de Educación Ejecutiva e INCAE Online, destacó el rol de la institución en el programa. "A través de la iniciativa MECA, INCAE reafirma su compromiso con el talento y la visión de las medianas empresas que impulsan el desarrollo regional, fortaleciendo su liderazgo, innovación y proyección internacional hacia un nuevo estándar de competitividad global", señaló Fernández Corrales.
Los Eventos de Cierre, celebrados en la Ciudad de Panamá, congregaron a líderes empresariales, representantes institucionales y medios de comunicación. El simposio central abordó el uso de la Inteligencia Artificial en los negocios, seguido de una emotiva Ceremonia de Premiación que celebró el talento, la resiliencia y el impacto positivo de estas 32 empresas.
Para concluir la edición, tanto las empresas reconocidas como las finalistas recibieron un reporte de retroalimentación detallado, elaborado por expertos multidisciplinarios. Este informe les permitió identificar fortalezas clave, comparar su desempeño con otras compañías privadas del sector y obtener recomendaciones estratégicas para acelerar su crecimiento, mejorar resultados y fomentar la mejora continua.
Diana Espinoza, Líder de Mejores Empresas Centroamericanas, reflexionó sobre el impacto del programa. "Con el cierre de nuestra quinta edición, celebramos a las empresas que, con liderazgo y transformación, están generando un impacto positivo en sus comunidades. Desde 2021, junto a Deloitte, Grupo Promerica e INCAE, hemos comprobado que liderar con propósito genera un impacto social duradero y necesario para el desarrollo de nuestra región. Seguimos comprometidos con impulsar lo extraordinario", concluyó Espinoza.