Audi presenta el nuevo Q5 en Guatemala

Audi ha revolucionado el segmento premium en Guatemala con el lanzamiento oficial de la nueva generación del Audi Q5, un SUV que redefine el estándar de diseño, tecnología y deportividad. Este modelo, que ya está disponible en el país, llega con una estética renovada, mayor equipamiento digital y una experiencia de conducción superior, consolidando su posición como uno de los vehículos más emblemáticos de la marca alemana en el mercado local.
La línea 2025 del Audi Q5 se presenta en tres versiones exclusivas: Advanced, S line y S line Black Edition. Cada una de estas variantes ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer una combinación única de lujo, rendimiento y tecnología, adaptándose a las diversas preferencias y necesidades de los conductores guatemaltecos.
Desde su primera aparición, el Audi Q5 ha sido un referente global por su equilibrio entre desempeño, confort y un diseño inconfundible, y esta última actualización representa una evolución significativa que subraya el compromiso de Audi con la innovación, la sofisticación y la vanguardia.
Innovaciones
El nuevo Audi Q5 incorpora una serie de características destacadas que lo posicionan a la vanguardia de su categoría. Su diseño es notablemente más deportivo y tecnológico, con líneas marcadas que le confieren una presencia robusta y moderna en la carretera. Bajo el capó, equipa un potente motor 2.0 TFSI que entrega 204 caballos de fuerza y 340 Nm de torque, acoplado a una transmisión S tronic de 7 velocidades, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 8.6 segundos.
En cuanto a iluminación, las versiones superiores del Q5 cuentan con faros Matrix LED y luces traseras OLED digitales, que no solo mejoran la visibilidad, sino que también añaden un toque distintivo a su estética. El interior ha sido completamente rediseñado con pantallas panorámicas MMI y un innovador sistema interactivo para el acompañante, elevando la experiencia a bordo. Dependiendo de la versión, los ocupantes disfrutarán de asientos deportivos, un paquete de luces ambiente plus y un sistema de sonido 3D Bang & OlufsenR, que transforman cada viaje en una experiencia inmersiva.
La seguridad y la asistencia al conductor son pilares fundamentales en el nuevo Q5, que integra sistemas de última generación:
- Audi pre sense front
- Control crucero adaptativo
- Cámaras 360°
Diseño sofisticado
El Audi Q5 2025 fusiona la deportividad con la elegancia a través de un exterior que exhibe líneas definidas y faros de alta tecnología. Los clientes pueden elegir entre una paleta de colores vibrantes que incluye el Gris Daytona, Azul Navarra, Blanco Arkona y Dorado Sakhir. Según la versión, el vehículo puede incluir rines de hasta 20 pulgadas, detalles en negro y elementos deportivos S line que realzan su carácter dinámico.
El habitáculo del Q5 ofrece un ambiente premium, donde la funcionalidad se encuentra con el lujo. La pantalla panorámica MMI y la pantalla interactiva para el acompañante son el centro de un entorno digital intuitivo. La iluminación ambiental y los acabados de alta calidad contribuyen a una atmósfera de exclusividad. Las versiones S line elevan aún más el confort con asientos deportivos y materiales selectos que garantizan una experiencia de viaje refinada y placentera.
Tecnología y seguridad
Audi ha integrado en el nuevo Q5 sus tecnologías insignia, enfocadas en proporcionar la máxima seguridad, asistencia y conectividad. Además de los sistemas mencionados, el vehículo cuenta con:
- Audi virtual cockpit plus
- Audi phone box
- Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles y antideslumbrantes
Todo esto se complementa con una estructura reforzada y sistemas de protección integral, asegurando una conducción segura y confiable en cualquier trayecto.
Rendimiento
Con su motor 2.0 TFSI de 204 caballos de fuerza y tracción delantera, el Audi Q5 ofrece un rendimiento equilibrado, ágil y eficiente, ideal tanto para la ciudad como para la carretera. La transmisión S tronic de 7 velocidades garantiza cambios precisos y una aceleración fluida, optimizando la experiencia de manejo. Sus dimensiones, con 4,717 mm de largo, 1,900 mm de ancho y 1,647 mm de alto, le otorgan una presencia sólida en la carretera y un interior espacioso, ideal para viajes largos y cortos.
El nuevo Audi Q5 ya está disponible para el público en Audi Center Guatemala, ubicado en la Zona 10, en sus versiones Advanced, S line y S line Black Edition. Andrés Cordón, gerente de marca, destacó la importancia de este lanzamiento: "El nuevo Audi Q5 representa una evolución importante dentro de nuestro portafolio. Su diseño renovado, su experiencia digital y su rendimiento lo convierten en un SUV que responde a las expectativas del mercado premium guatemalteco".
Cordón también enfatizó el respaldo de Grupo Cofiño, una empresa líder en el sector automotriz con más de 84 años de trayectoria en Guatemala. Esta alianza asegura a los clientes de Audi confianza, servicio especializado y una red de soporte comprometida con la satisfacción total.
Audi, una marca alemana reconocida mundialmente, se distingue por su compromiso con la innovación tecnológica, el diseño progresivo y la ingeniería de precisión. Sus vehículos combinan rendimiento, seguridad y conectividad avanzada, manteniendo a la marca en la vanguardia del segmento premium global.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas, 89.7*