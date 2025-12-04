Claro Guatemala Brilla en los Connecta Awards 2025

Claro Guatemala fue reconocido por sus aportes en transformación digital en los Connecta Awards 2025, al obtener el galardón en la categoría de servicio o solución de inteligencia artificial gracias a Claro Media. El premio, que destaca el uso estratégico de tecnología avanzada y la promoción del análisis de datos en el entorno empresarial, refuerza el papel de la compañía como referente en innovación y crecimiento para Guatemala y la región.
Connecta Awards: un reconocimiento regional que impulsa la transformación
Los Connecta Awards, organizados por Connecta B2B, son uno de los referentes más importantes en Centroamérica y el Caribe para distinguir a empresas, líderes y proyectos que marcan la diferencia mediante innovación, tecnología, sostenibilidad y excelencia corporativa. La premiación se celebra anualmente en varios países de la región y cuenta con un proceso de selección que incluye nominaciones abiertas, análisis editorial especializado y participación pública, lo que fortalece la legitimidad y visibilidad de quienes resultan ganadores en cada categoría.
Claro Media: tecnología al servicio del análisis y el crecimiento
Claro Media, la solución premiada, se especializa en ofrecer herramientas tecnológicas de última generación dirigidas a empresas y organismos públicos, de modo que optimicen operaciones y fortalezcan su crecimiento a través del análisis de datos. Entre sus servicios clave se encuentran los estudios de Analítica de Movilidad. Un equipo de expertos certificados internacionalmente en análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial utiliza plataformas especializadas para evaluar el comportamiento de los grupos y profundizar en el conocimiento del mercado.
Estos análisis permiten a clientes empresariales tomar decisiones estratégicas, como definir la ubicación de nuevas sucursales, ajustar campañas de comunicación o atraer inversiones extranjeras. Los servicios se enfocan en anticipar tendencias del mercado, segmentar audiencias según sus preferencias y analizar variables demográficas o socioeconómicas, todo enmarcado en la búsqueda de impulsar la eficiencia, la competitividad y la inversión dentro del país.
Respaldos y visión de futuro
José Puente, Director Regional de Servicios de Valor Agregado y Oficina de Inteligencia de Datos de Claro, explicó que la analítica y la ciencia de datos abren la puerta a soluciones tecnológicas avanzadas para organismos públicos y privados, permitiendo optimizar procesos y fomentar el desarrollo a través del conocimiento detallado sobre movilidad y segmentación de audiencias.
El respaldo que lleva a este reconocimiento, señaló la empresa, proviene de la capacidad técnica del equipo de profesionales, así como de la inversión en infraestructura, la visión de reducir la brecha digital y el compromiso en acercar la tecnología a comunidades y ámbitos educativos del país.
Innovación para la diferenciación y el desarrollo empresarial
Claro subraya que la innovación es un motor clave para transformar empresas, negocios y sociedad, apostando siempre por soluciones diferenciadas sostenidas en inteligencia artificial y analítica de grandes volúmenes de datos. Así lo manifestó José Vicente Serrano, Director Regional del Mercado Corporativo, quien reiteró el compromiso de seguir invirtiendo y desarrollando propuestas que brinden ventajas competitivas y decisiones sustentables tanto para empresas como para entidades públicas.
Claro Media utiliza la información procesada para ofrecer un soporte robusto a quienes buscan un crecimiento sostenido y fundamentado en datos confiables, reforzando su apuesta por una comunicación sin barreras y la reducción de la brecha digital en Guatemala.
Sobre América Móvil y contactos de prensa
América Móvil, casa matriz de Claro, lidera el sector de telecomunicaciones integradas en Latinoamérica. Su plataforma de comunicaciones abarca 23 países y al cierre de septiembre de 2025 sumaba 407.6 millones de accesos, de los cuales 328.7 millones corresponden a clientes de pospago y 78.4 millones a usuarios de línea fija.
Para mayor información, los contactos de prensa son Litza de Escobar y Claudia Massis, disponibles para consultas relacionadas con Claro Guatemala y el desarrollo de sus soluciones tecnológicas.