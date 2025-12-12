Farmacias Batres: Agradecimiento a Clientes con Experiencia Única

Farmacias Batres celebró por todo lo alto el cierre de su campaña "Feliz Ranavidad", una iniciativa diseñada para agradecer la confianza y preferencia de sus clientes durante la temporada de fin de año.
Este 2025, la cadena quiso demostrar que su compromiso con las familias guatemaltecas va más allá de ofrecer productos y servicios: también busca crear momentos reales, memorables y cargados de emoción.
El punto culminante de la campaña fue el premio más esperado: el auténtico reto "1 Minuto de Agarra Todo lo que Puedas", una dinámica completamente real que permitió a los ganadores correr por un supermercado y llevarse todo lo que alcanzaran en 60 segundos llenos de adrenalina.
Esta actividad, muy esperada y comentada en redes sociales, reafirmó la transparencia de la marca y su interés por brindar experiencias genuinas a sus consumidores.
Una experiencia que comenzó antes del gran día
Los ganadores, seleccionados previamente mediante sorteo, vivieron desde el inicio la ilusión y expectativa de participar.
Un día antes de la dinámica final, fueron invitados a una cena especial, donde compartieron entre risas, emoción y nervios lo que sería uno de los momentos más divertidos de la campaña "Feliz Ranavidad".
Este año participaron dos adultos y dos niños, estos últimos acompañados por un adulto responsable. Todos llegaron llenos de energía y entusiasmo.
Cada uno vivió el reto a su estilo: hubo sonrisas, pasos acelerados, decisiones rápidas en los pasillos y mucha adrenalina mientras aprovechaban cada segundo de su minuto dorado.
La emoción fue palpable tanto para los concursantes como para el equipo de Farmacias Batres, que acompañó y celebró junto a ellos esta dinámica inolvidable.
Con esta campaña, Farmacias Batres reafirma su compromiso de crear experiencias memorables para agradecer la lealtad de quienes eligen la marca día a día.
La empresa destacó que esta es solo una muestra de lo que está por venir, ya que para el próximo año tienen preparadas más dinámicas, sorteos y sorpresas para seguir premiando la confianza de los guatemaltecos.
Los clientes pueden mantenerse informados de futuras promociones siguiendo las redes oficiales de la marca. Encuéntralos en Instagram como @farmbatres.
Farmacias Batres... ¡La Farmacia de La Ranita!