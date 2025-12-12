 Farmacias Batres: Agradecimiento a Clientes con Experiencia Única
Farmacias Batres agradece la lealtad de sus clientes con una experiencia única

Este 2025, la cadena quiso demostrar que su compromiso con las familias guatemaltecas va más allá de ofrecer productos y servicios: también busca crear momentos reales, memorables y cargados de emoción.

Farmacias Batres, Farmacias Batres
Farmacias Batres / FOTO: Farmacias Batres

Farmacias Batres celebró por todo lo alto el cierre de su campaña "Feliz Ranavidad", una iniciativa diseñada para agradecer la confianza y preferencia de sus clientes durante la temporada de fin de año.

El punto culminante de la campaña fue el premio más esperado: el auténtico reto "1 Minuto de Agarra Todo lo que Puedas", una dinámica completamente real que permitió a los ganadores correr por un supermercado y llevarse todo lo que alcanzaran en 60 segundos llenos de adrenalina.

Esta actividad, muy esperada y comentada en redes sociales, reafirmó la transparencia de la marca y su interés por brindar experiencias genuinas a sus consumidores.

Una experiencia que comenzó antes del gran día

Los ganadores, seleccionados previamente mediante sorteo, vivieron desde el inicio la ilusión y expectativa de participar.

Un día antes de la dinámica final, fueron invitados a una cena especial, donde compartieron entre risas, emoción y nervios lo que sería uno de los momentos más divertidos de la campaña "Feliz Ranavidad".

Foto embed
Farmacias Batres cena - Farmacias Batres

Este año participaron dos adultos y dos niños, estos últimos acompañados por un adulto responsable. Todos llegaron llenos de energía y entusiasmo.

Cada uno vivió el reto a su estilo: hubo sonrisas, pasos acelerados, decisiones rápidas en los pasillos y mucha adrenalina mientras aprovechaban cada segundo de su minuto dorado.

La emoción fue palpable tanto para los concursantes como para el equipo de Farmacias Batres, que acompañó y celebró junto a ellos esta dinámica inolvidable.

Con esta campaña, Farmacias Batres reafirma su compromiso de crear experiencias memorables para agradecer la lealtad de quienes eligen la marca día a día.

La empresa destacó que esta es solo una muestra de lo que está por venir, ya que para el próximo año tienen preparadas más dinámicas, sorteos y sorpresas para seguir premiando la confianza de los guatemaltecos.

Foto embed
Ganador farmacias batres - farmacias batres

Los clientes pueden mantenerse informados de futuras promociones siguiendo las redes oficiales de la marca. Encuéntralos en Instagram como @farmbatres.

Farmacias Batres... ¡La Farmacia de La Ranita! 

