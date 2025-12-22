Banco Promerica Reconoce a Empresas con Promoción Planillas

Banco Promerica sorprendió a los ganadores de la primera fase de su promoción "La Planilla de Beneficios Extras para tu Empresa", entregando premios directamente en sus lugares de trabajo en Guatemala. Durante el mes de diciembre de 2025, esta iniciativa se puso en marcha con el objetivo principal de reconocer la confianza de las empresas que utilizan el servicio de planilla del banco y, a la vez, gratificar a sus colaboradores con experiencias que valoran su esfuerzo y dedicación.
La entrega de los reconocimientos se realizó de manera personalizada, llevando la alegría y el agradecimiento del banco a las oficinas de los afortunados. Colaboradores de organizaciones como Safari Seguridad, S.A. y Multiservicios e Inmobiliaria G&H fueron parte de los participantes que, tras el sorteo, recibieron valiosos premios. Esta acción subraya el compromiso continuo de Banco Promerica con las empresas que confían en sus servicios.
La promoción está diseñada para ofrecer oportunidades de ganar de forma trimestral. Entre los atractivos premios que se sortearon, destacan una moderna motocicleta tipo scooter Freedom 2025 y televisores Samsung de última generación de 65 y 55 pulgadas, pensados para brindar entretenimiento y comodidad a los hogares de los ganadores.
Beneficios Exclusivos del Servicio de Planilla de Banco Promerica
El servicio de planilla de Banco Promerica ha sido cuidadosamente desarrollado pensando en las personas y las empresas. Combina de manera eficaz la eficiencia operativa, la tecnología avanzada y una atención personalizada, lo que simplifica significativamente las gestiones administrativas para las compañías y mejora la experiencia de sus empleados.
Además de la facilidad de uso para las empresas, este servicio proporciona una serie de beneficios especiales para los colaboradores, que incluyen:
- Cuentas monetarias sin ningún costo asociado.
- Transferencias inmediatas para una gestión financiera ágil.
- Retiros de efectivo en la extensa red de cajeros 5B.
- Consultas en línea para un control exhaustivo de sus movimientos.
- Alertas de transacciones que garantizan la seguridad de sus operaciones.
- Acceso al programa Club Promerica, que ofrece descuentos y promociones exclusivas en una amplia variedad de comercios.
Grupo Promerica: Trayectoria y Compromiso Regional
Banco Promerica se distingue por generar valor a través de experiencias que motivan y consolidan la confianza de sus clientes. La entidad mantiene un acompañamiento cercano con las organizaciones que eligen su servicio de planilla, fortaleciendo la experiencia de sus equipos de trabajo y proporcionando una guía personalizada que facilita una integración ágil y confiable para cada empresa. Para consultas adicionales sobre el servicio de planilla, se puede contactar a [email protected].
Con una sólida trayectoria de 35 años, Grupo Promerica se ha establecido firmemente en el panorama financiero de la región. Su filosofía se basa en la creencia de que todas las personas y empresas de sus comunidades deben superar sus límites para alcanzar el éxito que merecen. Por ello, ha impulsado un modelo de banca que fomenta el desarrollo de relaciones duraderas y ofrece una gama completa de productos y servicios en nueve países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Gran Caimán.
El grupo se caracteriza por su constante empatía con las comunidades a las que sirve, construyendo lazos basados en la confianza mutua. Su marcado espíritu emprendedor le permite comprender e identificarse profundamente con las particularidades de cada nación donde opera, cultivando así una cultura común de progreso y colaboración.