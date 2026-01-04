Anfora comparte Rosca de Reyes gigante en Quetzaltenango

Este domingo 4 de enero de 2026, Anfora reunió a cientos de familias en el parque central de Quetzaltenango para celebrar una Rosca de Reyes gigante, actividad que forma parte de las tradiciones que la marca impulsa cada inicio de año en Guatemala.
Desde el mediodía, familias quetzaltecas acudieron al lugar para compartir un ambiente festivo, con música, actividades recreativas y degustación gratuita de la tradicional rosca elaborada por los panaderos de Anfora.
Quetzaltenango, punto importante para Anfora
Luis Pedro Padilla, coordinador de mercadeo de Anfora, explicó que la rosca preparada para esta edición tiene la capacidad de alcanzar hasta 700 personas. "Queremos que las familias puedan disfrutar juntas de esta tradición y que vivan una experiencia especial alrededor de la mesa", expresó.
Padilla señaló también que la elección de Quetzaltenango como sede de la actividad responde a la importancia que este departamento tiene para la marca.
Decidimos realizar la actividad en Xela porque es un punto muy importante para nosotros. Actualmente contamos con siete tiendas en Quetzaltenango y somos parte del día a día de muchas familias", indicó.
Además, añadió que como parte de la dinámica entregaron promocionales, pachones y habilitaron una cámara 360 para que los asistentes pudieran llevarse un recuerdo del evento.
Compromiso con la integración familiar
Con actividades como esta, Anfora reafirma su compromiso con la integración familiar y la preservación de tradiciones, fortaleciendo la cercanía con sus clientes y comunidades.
La jornada concluyó entre fotografías, convivencia y la satisfacción de los asistentes que disfrutaron de la emblemática Rosca de Reyes, símbolo de unión y celebración.