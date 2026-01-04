 Anfora comparte Rosca de Reyes gigante en Quetzaltenango
Empresas

Anfora comparte Rosca de Reyes gigante con familias en Quetzaltenango

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora en el parque central de Xela.

Compartir:
,
/ FOTO:

Este domingo 4 de enero de 2026, Anfora reunió a cientos de familias en el parque central de Quetzaltenango para celebrar una Rosca de Reyes gigante, actividad que forma parte de las tradiciones que la marca impulsa cada inicio de año en Guatemala.

Desde el mediodía, familias quetzaltecas acudieron al lugar para compartir un ambiente festivo, con música, actividades recreativas y degustación gratuita de la tradicional rosca elaborada por los panaderos de Anfora.

Quetzaltenango, punto importante para Anfora

Luis Pedro Padilla, coordinador de mercadeo de Anfora, explicó que la rosca preparada para esta edición tiene la capacidad de alcanzar hasta 700 personas. "Queremos que las familias puedan disfrutar juntas de esta tradición y que vivan una experiencia especial alrededor de la mesa", expresó.

Padilla señaló también que la elección de Quetzaltenango como sede de la actividad responde a la importancia que este departamento tiene para la marca.

Decidimos realizar la actividad en Xela porque es un punto muy importante para nosotros. Actualmente contamos con siete tiendas en Quetzaltenango y somos parte del día a día de muchas familias", indicó.

Además, añadió que como parte de la dinámica entregaron promocionales, pachones y habilitaron una cámara 360 para que los asistentes pudieran llevarse un recuerdo del evento.

Compromiso con la integración familiar 

Con actividades como esta, Anfora reafirma su compromiso con la integración familiar y la preservación de tradiciones, fortaleciendo la cercanía con sus clientes y comunidades.

La jornada concluyó entre fotografías, convivencia y la satisfacción de los asistentes que disfrutaron de la emblemática Rosca de Reyes, símbolo de unión y celebración.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora. | Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora. / Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora | Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora / Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora | Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora / Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora | Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora / Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora | Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora / Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora | Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora / Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora | Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora / Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora | Willber Colloy.

Cientos disfrutan Rosca de Reyes gigante de Anfora / Willber Colloy.

En Portada

Doble crimen en Escuintla: madre e hija halladas sin vidat
Nacionales

Doble crimen en Escuintla: madre e hija halladas sin vida

05:39 PM, Ene 04
Muerte de reo fugado: salen a luz detalles sobre el crimen contra alias Psycot
Nacionales

Muerte de reo fugado: salen a luz detalles sobre el crimen contra alias "Psyco"

01:05 PM, Ene 04
Trump hace advertencia a Delcy Rodríguez y dice que podría acabar peor que Madurot
Internacionales

Trump hace advertencia a Delcy Rodríguez y dice que podría acabar "peor que Maduro"

03:18 PM, Ene 04
Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginést
Deportes

Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginés

01:03 PM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos