 Jabón Ámbar: Nueva Imagen y Compromiso con lo Natural
Jabón Ámbar renueva su imagen para reforzar su compromiso con el cuidado natural

Industria La Popular presenta un rediseño de Jabón Ámbar, un producto icónico guatemalteco, que conserva su esencia natural y 65 años de tradición en el cuidado de la ropa.

Jabón Ambar renueva imagen , Cortesía
Jabón Ambar renueva imagen / FOTO: Cortesía

Jabón Ámbar evoluciona para seguir acompañando a los hogares guatemaltecos, presentando una nueva imagen que resalta su promesa original: "CUIDAR ES NATURAL". El relanzamiento mantiene la esencia tradicional del producto mientras renueva su estética, reforzando el vínculo construido a lo largo de generaciones y reafirmando su compromiso con la protección y el bienestar de miles de familias.

Con más de seis décadas en el mercado, Jabón Ámbar conserva la icónica bola ondulada, creada para representar el movimiento del agua y evocar sensaciones de suavidad, calidez y protección. El rediseño apuesta por un empaque nostálgico, artesanal y auténtico, inspirado en los recuerdos y en los valores de la tradición, para mantener viva la conexión emocional que ha hecho de la marca un referente nacional.

Un tributo a sus raíces naturales

Desde su lanzamiento en 1958, el nombre Ámbar simboliza la inspiración encontrada en los tonos miel y ámbar de la resina de árbol, conectando su identidad con lo natural. El jabón, formulado con ingredientes naturales, sigue enfocado en el cuidado tanto de la ropa como de la piel. El diseño renovado busca trasladar esa esencia a un público moderno, sin dejar de lado lo que hizo especial al producto en sus orígenes.

La nueva presentación, con marcada influencia vintage, se apoya en una paleta de colores y elementos gráficos nostálgicos, evocando emociones y recuerdos asociados a la limpieza del hogar en familia. Esta evolución de imagen busca celebrar el legado de generaciones que han compartido el uso de Jabón Ámbar como parte de sus rutinas cotidianas.

Foto embed
Jabón Ambar renueva imagen - Cortesía

Nuevas variedades, sensaciones auténticas

La marca presenta tres variedades que ofrecen experiencias sensoriales distintas y mantienen la esencia natural del producto:

  • Floral y Caléndula: Inspirada en matices ámbar-anaranjados, brinda frescura y vitalidad, generando una sensación cálida durante la limpieza.
  • Manzanilla y Almendras: Ofrece la suavidad característica de la manzanilla, sumada a notas dulces y reconfortantes, para quienes buscan experiencias envolventes en el cuidado de su ropa.
  • Pureza de Coco: Basada en la fragancia delicada del coco, proporciona bienestar y una sensación ligera, cuidando tanto las manos como los tejidos.

Cada variante está pensada para quienes valoran el cuidado natural, satisfacción sensorial y tradición familiar. La marca también reconoce el papel insustituible de sus consumidoras más fieles, denominadas Ambar Lovers, quienes han transmitido a nuevas generaciones el valor de elegir productos de confianza para la familia.

Industria La Popular refuerza su liderazgo regional

Miriam Ocampo, gerente de marca, expresó que Jabón Ámbar honra su historia manteniendo su esencia y calidad de siempre ahora con un aspecto actualizado y artesanal. Destacó que la fidelidad de los hogares guatemaltecos impulsa a la marca a seguir acompañando el día a día de sus consumidores, transformando el cuidado natural en un legado que perdura en el tiempo.

Industria La Popular, S.A., responsable de Jabón Ámbar, ha consolidado su liderazgo en Centroamérica con más de 100 años de experiencia. Su enfoque se mantiene en la innovación constante y el bienestar familiar, promoviendo productos que no solo limpian sino crean recuerdos y forman parte de la vida cotidiana de generaciones enteras.

Para conocer más sobre Industria La Popular y las novedades de Jabón Ámbar, los usuarios pueden encontrarlos en sus canales digitales y redes sociales oficiales.

