Yalutec e Improgress: Transformación Digital hacia Sistemas Inteligentes

En un paso significativo hacia la modernización de las operaciones digitales, Yalutec e ImProgress han anunciado una alianza estratégica que busca transformar los canales digitales en sistemas inteligentes y motores de crecimiento continuo. Esta colaboración surge en un contexto donde el comercio digital y las experiencias de usuario demandan más que solo plataformas y datos; requieren inteligencia aplicada para optimizar y escalar de forma constante.
La asociación tiene como objetivo principal cerrar la brecha existente entre los datos, la inteligencia y la ejecución, permitiendo a las organizaciones convertir su información digital en decisiones accionables y resultados medibles. Yalutec, con su experiencia, ha identificado que muchas empresas, a pesar de avanzar en digitalización, operan con ecosistemas fragmentados donde herramientas como e-commerce, CRM y ERP funcionan de manera aislada, sin una integración que permita el aprendizaje y la optimización en tiempo real.
Una propuesta de valor integrada
La alianza aborda directamente esta necesidad del mercado. Yalutec contribuirá con su capacidad para diseñar, implementar y mejorar la capa digital, asegurando la adopción y resultados tangibles en los canales de sus clientes. Su enfoque se centra en ir más allá de la mera integración de fuentes de datos, buscando estructurar la información existente para que se convierta en una fuente de ingresos.
Por su parte, ImProgress complementa esta oferta con su expertise en arquitectura de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial. La empresa se especializa en transformar datos en decisiones accionables, utilizando su metodología propia, Symbiotika, que integra la inteligencia artificial con la inteligencia humana para potenciar el talento existente.
La propuesta de valor conjunta de Yalutec e ImProgress permite a las empresas operar sus canales digitales como un verdadero Sistema Operativo Digital Integrado. En este modelo, los datos se transforman en inteligencia aplicada y se ejecutan directamente en la operación para mejorar la conversión, la eficiencia y el crecimiento de manera continua y escalable.
ImProgress y la inclusión financiera con Credit Brain
Además de esta alianza, ImProgress ha sido recientemente reconocida por su impacto innovador. La empresa fue seleccionada como ganadora del Challenge Fund FIID, un programa financiado por la Unión Europea y Suecia, e implementado por Swisscontact y Global Gateway. Este reconocimiento se otorgó a Credit Brain, una plataforma de evaluación y preaprobación crediticia basada en inteligencia artificial.
Credit Brain está diseñada para ampliar el acceso al crédito de personas y PYMES sin historial financiero, especialmente en contextos rurales e informales, sin aumentar el riesgo para las instituciones financieras. La plataforma logra reducir la mora y los incumplimientos de pago mediante modelos predictivos del comportamiento financiero, que integran múltiples algoritmos inteligentes para entender las características demográficas de los solicitantes.
Millones de personas quedan excluidas del sistema financiero no por falta de capacidad de pago, sino por las limitaciones de los modelos de evaluación tradicionales. Credit Brain responde a este desafío analizando datos históricos de consumo, si están disponibles, además de series alternativas de datos demográficos y de comportamiento. Esto permite transformar información dispersa en decisiones claras, estandarizadas y más ajustadas a la realidad de los aplicantes.
Este desarrollo es parte de Simbiotika, la metodología de ImProgress que fusiona la inteligencia artificial con la inteligencia humana. A través de este enfoque, los modelos de IA no reemplazan al analista, sino que lo potencian. Cada implementación cuenta con el respaldo de un equipo de expertos que acompaña a las organizaciones en su transformación tecnológica, garantizando resultados sostenibles y una evolución continua junto a la tecnología.
Yuri Zenteno, Vicepresidente Comercial de ImProgress, afirmó: "Creemos que la inclusión financiera no es un problema de riesgo, sino de información y de cómo se analiza. Con Credit Brain demostramos que es posible ampliar el acceso al crédito, mejorar la eficiencia operativa y mantener carteras saludables al mismo tiempo".
Los resultados preliminares del piloto de Credit Brain son prometedores. Se ha observado un incremento de hasta 25% en el tamaño de las carteras de crédito, una disminución aproximada de 0.5% en mora, y una fuerte orientación hacia poblaciones tradicionalmente excluidas. Más del 75% de los créditos otorgados se destinaron a mujeres y personas fuera del sistema financiero formal a nivel nacional e internacional.
Con este reconocimiento, ImProgress consolida su posición como un socio estratégico en la transformación tecnológica, desarrollando infraestructura de inteligencia artificial replicable y escalable a nivel nacional, capaz de integrarse con cooperativas y banca, y de evolucionar con cada nuevo dato y operación.
Migo se une al Fondo FIID
En un contexto relacionado, Migo anunció su participación en el Fondo de Innovación para la Inclusión Financiera Digital (FIID), la misma iniciativa que reconoció a ImProgress. Migo presenta una propuesta orientada a acelerar la inclusión financiera en Guatemala mediante el uso de tecnología, datos alternativos y modelos de riesgo inteligentes. Su objetivo es ampliar el acceso a crédito digital para personas y pequeños negocios que históricamente han estado fuera del sistema financiero formal, en el marco de la categoría "Productos financieros digitales accesibles y sostenibles".