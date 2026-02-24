Gatorade impulsa el deporte y lanza "Estadios del Barrio"

El Barrio la Palmita, en la Zona 5 de la Ciudad de Guatemala, es el escenario de la más reciente edición del proyecto "Estadios del Barrio". Esta iniciativa es liderada por Gatorade, en alianza con PepsiCo, cbc y la Municipalidad de Guatemala, con el objetivo de acondicionar espacios deportivos en la ciudad, para promover el acceso al deporte a los guatemaltecos.
El proyecto se enfoca en identificar y transformar espacios con condiciones poco favorables para convertirlos en canchas dignas e inspiradoras, donde los jóvenes puedan desarrollar su talento y fortalecer su vínculo con el deporte en condiciones adecuadas.
Diversos estudios destacan que la actividad física durante la juventud no solo contribuye a una mejor salud física, sino que también impacta positivamente en el bienestar psicológico, fomenta valores personales y sociales, y actúa como un factor protector frente a conductas de riesgo.
De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, en La Palmita, hay alrededor de 5 mil jóvenes entre los 10 y 19 años, los cuales se verán beneficiados directamente por esta intervención.
Un proyecto construido con la comunidad
La remodelación de la cancha en el barrio La Palmita es el resultado de una alianza entre Gatorade, PepsiCo, cbc y la Municipalidad de Guatemala, con el involucramiento de la comunidad local.
Previo a su inauguración, el pasado 9 de enero, cerca de 55 colaboradores de PepsiCo y cbc participaron en una jornada de voluntariado que incluyó trabajos de pintura, limpieza y mejoras en el área de juegos infantiles y en el entorno.
El espacio deportivo llevará el nombre "El Grillo Roldán", en homenaje al futbolista que creció en la zona, y será entregado a los vecinos completamente renovado, como un punto de encuentro que impulsa el deporte y la convivencia comunitaria.
Rafael Plazolles, Vicepresidente de Bebidas para PepsiCo Latinoamérica Norte, subrayó la visión conjunta del proyecto.
Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. A través de Gatorade, junto a cbc y la Municipalidad de Guatemala, hoy abrimos un espacio donde los jóvenes de la comunidad pueden soñar en grande y descubrir hasta dónde puede llegar su talento a través de diferentes disciplinas deportivas", informó Rafael Plazolles.
Una alianza que prioriza el bienestar juvenil
Guatemala se convierte en el segundo país de Latinoamérica en sumarse a este proyecto, reafirmando el compromiso regional de la marca Gatorade por mejorar la infraestructura deportiva y facilitar el acceso al deporte en comunidades urbanas. Esta iniciativa inició en Colombia en 2022, como parte de una estrategia orientada a realizar inversiones significativas, para adecuar escenarios deportivos para uso comunitario.
Por su lado, Rafael Sanguinetti, gerente de marketing de cbc Guatemala, resaltó el impacto social de la iniciativa.
Gatorade cree profundamente en el deporte como herramienta de transformación. Este espacio renovado permitirá que más jóvenes encuentren en la actividad física un camino para crecer, aprender y fortalecer el tejido social de nuestras comunidades", explicó Rafael Sanguinetti.
A través de Estadios del Barrio, Gatorade reafirma su compromiso con el desarrollo juvenil y el acceso al deporte como motor de bienestar y cohesión social. En alianza con el sector público y privado, la marca impulsa la recuperación de espacios que se convierten en entornos seguros y significativos para las comunidades, donde los jóvenes encuentran oportunidades para crecer, fortalecer valores y proyectar un mejor futuro a través del deporte. Porque cuando una comunidad se une, el deporte no solo se juega: se convierte en futuro.
El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñonez, compartió detalles sobre la importancia de este proyecto.
Esta iniciativa refleja lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. El deporte tiene el poder de formar carácter, disciplina y superación. Nos llena de orgullo ver cómo alianzas como esta se traducen en alternativas reales para nuestros jóvenes y en espacios que fortalecen nuestros barrios. Porque somos un lugar que avanza con paso decidido y que abre más oportunidades para todos", aseguró Ricardo Quiñonez.