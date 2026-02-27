 Ferromax Inaugura Megaservicio 111 en Quetzaltenango
Empresas

Ferromax inaugura Megaservicio 111 en Quetzaltenango impulsando la construcción y el empleo

Ferromax amplía su presencia en Guatemala con la inauguración de un nuevo Megaservicio en Quetzaltenango, ofreciendo productos innovadores y generando empleos en la región.

Ferromax: Megaservicio en Quetzaltenango, Cortesía
Ferromax: Megaservicio en Quetzaltenango / FOTO: Cortesía

Ferromax inauguró su Megaservicio número 111 en el área de 4 Caminos, Quetzaltenango, marcando un paso estratégico para ampliar su huella en la industria de la construcción y la metalmecánica en Guatemala. El acontecimiento reunió a autoridades gubernamentales, líderes empresariales, clientes y representantes locales, evidenciando la relevancia de esta apertura para la economía nacional.

Foto embed
Expansión y liderazgo en la industria del acero

Ferromax se consolidó, tras cuatro décadas de historia, como referente regional en productos de acero para construcción y metalmecánica, impulsando innovación y elevando estándares de calidad. Fundada en 1985 por el ingeniero Francisco Suriano Siú, la compañía ha desarrollado un portafolio robusto con marcas líderes en hierro, perfiles, estructuras metálicas y cubiertas para techos, garantizando durabilidad y precisión de fabricación. Un rasgo diferencial de su modelo de negocio es la entrega inmediata a longitud exacta sin costos adicionales en cada uno de sus Megaservicios.

Ferromax mantiene una visión firme de sostenibilidad, aplicando los principios Ecosteel para reducir el impacto ambiental en todos sus procesos productivos. Esta metodología contempla un uso eficiente de recursos naturales, disminución del consumo de agua y energía, y la reducción significativa de emisiones de dióxido de carbono. La empresa impulsa una cultura de respeto y protección al medio ambiente como parte integral de su operación.

Compromiso con el desarrollo social y económico

Ferromax genera miles de empleos directos e indirectos en Centroamérica y Sudamérica, contribuyendo al dinamismo económico y a la mejora de la calidad de vida en las comunidades donde opera. Su red se extiende ya a más de 250 Megaservicios en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. La empresa implementa una estrategia orientada a reducir el déficit habitacional dando acceso a productos innovadores y asequibles, permitiendo así construcciones más accesibles y eficientes.

Asimismo, Ferromax imparte constantemente seminarios y talleres para capacitar a decenas de miles de clientes en el uso seguro, eficiente y rentable de sus productos. La empresa sostiene que un cliente bien informado toma mejores decisiones en sus proyectos, asegurando seguridad y rentabilidad en cada construcción. Esta relación directa con sus usuarios fortalece la fidelidad y confianza en la marca.

Foto embed
Perspectiva de futuro y visión corporativa

La empresa reafirma su intención de seguir invirtiendo y creciendo en la región, apostando por nuevos mercados y por la generación constante de oportunidades laborales. Federico Suriano Siu, director ejecutivo, destacó: "Como Ciudadanos Corporativos Responsables, nuestra visión es seguir invirtiendo en nuestro país, gracias al compromiso inquebrantable de nuestra gran familia de Ferromax y la enorme preferencia de nuestros clientes, seguiremos creciendo, generando más empleos, conquistando nuevos mercados y ofreciendo la mejor propuesta de valor: construir fácil y rápido, con la máxima calidad al mejor precio, para que juntos sigamos Construyendo un Legado de Calidad".

Atención al público y presencia local

El nuevo Megaservicio Ferromax 4 Caminos brinda atención en Aldea Xecanchavox, Paraje Pacam, Quetzaltenango, en horarios de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Esta apertura reafirma el compromiso de la empresa con la protección de familias, proyectos e inversiones de sus clientes, contribuyendo al desarrollo sostenible en la región.

