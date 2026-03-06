Blue Paradise: Nuevo sitio web para adultos y su diversión

En enero de este año, el Autohotel Blue Paradise despertó con una noticia que sorprendió a miles de usuarios: su cuenta oficial de Facebook desapareció repentinamente. En ese espacio digital convivían más de 60 mil seguidores, quienes durante años formaron una comunidad activa dentro de las redes sociales.
La marca se refería a ellos con cariño como "Los Traviesos", una comunidad que se distinguía por su participación constante, el humor y la complicidad que se generaba en cada publicación. En la página era común encontrar memes, piropos, concursos, poemas y comentarios llenos de picardía que convertían cada post en un momento de interacción colectiva.
Más que una simple red social, ese espacio se había convertido en un verdadero punto de encuentro digital donde miles de personas se reunían para reír, comentar y ser parte del universo del Autohotel Blue Paradise. Cabe destacar que el autohotel es conocido por muchos como un "parque de diversiones para adultos".
Cuando la cuenta desapareció, ese rincón digital también se perdió. Sin embargo, la marca decidió convertir ese momento en el inicio de una nueva etapa. Ahora el autohotel busca reconstruir ese espacio de comunidad y cercanía con el lanzamiento de su nueva página web oficial:
? www.blueparadisegt.com
Más de Autohotel Blue Paradise
La plataforma funcionará como el nuevo punto de encuentro para los seguidores de la marca, quienes podrán volver a conectarse con la comunidad y acceder a diferentes servicios en línea. El lanzamiento forma parte de la campaña "¿Dónde están nuestros traviesos?", una pregunta que Blue Paradise lanza al aire para reencontrarse con los miles de usuarios que formaban parte de la página eliminada.
Como parte de esta campaña, el autohotel también realizará una dinámica especial para el público. A partir de las 4:00 de la tarde estarán regalando chocobananos en su sede ubicada en zona 9.
La actividad pensada para atraer a los curiosos y motivar a las personas a sumarse nuevamente a la comunidad digital.